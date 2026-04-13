Cuatro eliminatorias al rojo vivo: lo que viene en la Champions League Los partidos de vuelta de cuartos de final se juegan este martes 15 y miércoles 16 de abril con ventajas claras para Bayern, Atlético y PSG, mientras Arsenal defiende un triunfo mínimo. Budapest espera al último sobreviviente.

La ida de los cuartos de final dejó un panorama cargado de dramatismo y con varias llaves prácticamente definidas. Ahora, con los partidos de vuelta a la vuelta de la esquina, la Champions League 2025/2026 entra en su tramo más decisivo. Cuatro series abiertas, ocho equipos con todo en juego y el sueño de pisar el Puskás Aréna de Budapest el 30 de mayo como telón de fondo.

Bayern Munich vs. Real Madrid

Martes 15 de abril — Allianz Arena, Múnich

Ida: Real Madrid 1-2 Bayern Munich

El clásico europeo por excelencia entregó otra noche memorable en el Santiago Bernabéu, pero esta vez la fiesta fue bávara. Luis Díaz abrió el marcador justo antes del descanso y Harry Kane amplió la ventaja en los primeros minutos del segundo tiempo, dejando al Madrid contra las cuerdas. Kylian Mbappé descontó sobre el final para mantener viva la ilusión blanca, pero el equipo de Álvaro Arbeloa deberá hacer algo que no logró en la ida: dominar el partido de principio a fin.

Ahora el escenario se traslada al Allianz Arena, territorio hostil donde el Bayern se siente invencible. El Real Madrid necesita ganar por dos goles de diferencia o forzar una remontada épica como las que tiene en su ADN europeo. La pregunta es si este plantel, golpeado también por una derrota reciente en LaLiga, tiene resto para semejante hazaña.

Arsenal vs. Sporting CP

Martes 15 de abril — Emirates Stadium, Londres

Ida: Sporting CP 0-1 Arsenal

Kai Havertz apareció en el minuto 91 para darle al Arsenal un triunfo agónico en Lisboa. Un gol que vale oro para un equipo que llegaba herido tras perder la final de la Carabao Cup ante Manchester City y caer contra Southampton en la Premier League. David Raya fue fundamental con atajadas enormes para mantener el cero en el arco._

El Sporting de Lisboa demostró en la ida que no es un rival menor: dominó pasajes largos del encuentro y tuvo ocasiones claras. Sin embargo, viajar al Emirates con desventaja en el marcador complica enormemente sus aspiraciones. Mikel Arteta sabe que su equipo no puede relajarse: la eliminatoria está lejos de estar cerrada y el conjunto portugués ya mostró en rondas anteriores, con su remontada ante el Bodo/Glimt, que sabe reponerse.

Liverpool vs. PSG

Miércoles 16 de abril — Anfield, Liverpool

Ida: PSG 2-0 Liverpool

La revancha que tanto esperaba Arne Slot se convirtió en pesadilla. El PSG, actual campeón defensor del título, dio una exhibición en el Parque de los Príncipes con goles de Désiré Doué, de tiro desviado, y un golazo individual de Khvicha Kvaratskhelia que dejó al Liverpool prácticamente eliminado. Hace un año, en la misma instancia, los Reds cayeron en penales ante el mismo rival. Esta vez, la historia parece repetirse con menos suspenso.

Liverpool necesita un milagro en Anfield, pero si hay un estadio en el mundo capaz de fabricar noches mágicas en Champions, es ese. Slot, que según reportes de AP News estaría peleando por su puesto, se juega mucho más que una clasificación. El PSG, por su parte, llega con la tranquilidad de quien sabe que tiene el boleto casi sellado.

Atlético de Madrid vs. Barcelona

Miércoles 16 de abril — Metropolitano, Madrid

Ida: Barcelona 0-2 Atlético de Madrid

El duelo español fue una sorpresa mayúscula. Julián Álvarez y Alexander Sörloth le dieron al Atlético una victoria contundente en el Camp Nou, silenciando a un Barcelona que terminó con diez jugadores y que ahora enfrenta una montaña casi imposible de escalar. Es la quinta vez que ambos equipos se cruzan en la temporada, y el Cholo Simeone parece haberle encontrado la vuelta al equipo de Hansi Flick.

El Metropolitano será una caldera. El Atlético sabe que con dos goles de ventaja y jugando de local tiene todo a favor para avanzar a semifinales. Barcelona, sin margen de error, necesitará la mejor versión de Lamine Yamal y compañía para intentar una remontada que luce, a esta altura, casi utópica.

El camino a Budapest

Las semifinales ya tienen sus cruces definidos: el ganador de Bayern-Real Madrid enfrentará al vencedor de PSG-Liverpool, mientras que quien sobreviva entre Arsenal-Sporting chocará con el clasificado de Atlético-Barcelona. La final se disputará el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, según confirmó la UEFA.

Con tres de las cuatro llaves claramente inclinadas hacia un lado, la pregunta no es solo quién avanza, sino quién es capaz de protagonizar la remontada que esta Champions todavía no tuvo. Las respuestas llegan entre martes y miércoles.