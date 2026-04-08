Griezmann, el papá del hat-trick: sus tres hijos cumplen años y él se prepara para una noche de Champions en el Camp Nou El francés celebra el cumpleaños de Mía, Amaro y Alba —los tres nacidos un 8 de abril— mientras afronta la ida de cuartos de final ante el Barcelona. Puede ser su última visita al Camp Nou con la camiseta rojiblanca antes de partir a la MLS.

Hay fechas que para cualquier familia son especiales. Para Antoine Griezmann, el 8 de abril es directamente mágica. Este miércoles, mientras el mundo del fútbol europeo pone los ojos en el Spotify Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid, el delantero francés tiene un motivo extra para sonreír: sus tres hijos mayores —Mía, Amaro y Alba— cumplen años el mismo día.

No es un error ni una exageración. Es, como lo bautizaron los medios hace años, el “hat-trick perfecto” de Griezmann fuera de la cancha. Mía nació el 8 de abril de 2016, Amaro llegó el 8 de abril de 2019 y Alba completó la trilogía el 8 de abril de 2021. Hoy cumplen 10, 7 y 5 años, respectivamente. Una coincidencia que el propio futbolista celebró públicamente en más de una ocasión, como aquel recordado tuit de 2023: “08.04 Mía Amaro Alba”.

La tradición familiar se rompió recién en junio de 2025, cuando nació Shai, la cuarta hija de Antoine y su esposa Erika Choperena, un 15 de junio que coincidió con el aniversario de boda de la pareja, según informó Infobae.

Un padre en modo Champions

Pero hoy no hay tiempo para tortas y globos, al menos no hasta después del pitazo final. Griezmann llega al partido de esta noche con una carga emocional enorme y un estado anímico que él mismo describió ayer en la rueda de prensa previa con una frase que lo pinta de cuerpo entero:

“Tengo ilusión y muchas ganas. Me siento como mi hijo cuando se despierta a las 6 y el partido es a las 11. Quiero disfrutarlo.”

La declaración, recogida por Mundo Deportivo, dejó en claro que el francés afronta este tramo final de su carrera en el Atlético con la ilusión de un chico. Y no es para menos: este puede ser su último partido en el Camp Nou con la camiseta rojiblanca, antes de emprender su aventura en el Orlando City de la MLS, destino confirmado desde el pasado 24 de marzo.

El emotivo adiós que ya empezó

La despedida de Griezmann del Atlético de Madrid ya está en marcha. En la misma conferencia de prensa, Diego Simeone le dedicó un homenaje que emocionó a todos los presentes:

“Eres una persona admirable para los chicos. La sociedad de hoy en día necesita a gente como tú. Gracias por todo lo que nos diste, nos das y te voy a obligar a que nos sigas dando”, expresó el Cholo, según reportó Infobae.

Griezmann, que llegó al Atlético en 2014 y se convirtió en una leyenda del club —con el paréntesis de su paso por el Barcelona entre 2019 y 2021—, vuelve justamente al escenario donde nunca logró brillar como se esperaba. Una cuenta pendiente que le da a esta noche un sabor especial, como señaló Diario Las Américas.

¿Cómo llega el Atlético?

El conjunto colchonero viene de caer 1-2 ante el Barcelona el pasado sábado por la jornada 30 de LaLiga, un resultado que complicó sus aspiraciones ligueras y que dejó polémica: el CTA reconoció este mismo miércoles que el VAR no debió intervenir en la expulsión de Gerard Martín, que condicionó el partido, según informó Mundo Deportivo.

Pero en Champions es otra historia. El Atlético de Simeone sabe competir en eliminatorias europeas y llega al Camp Nou con un mensaje claro: “No hay límites, no hay miedo”. El equipo tiene siete jugadores al límite de tarjetas amarillas, lo que añade tensión extra a la ida. Será un duelo táctico, de desgaste, donde la experiencia de hombres como Griezmann puede marcar la diferencia.

Para el francés, la motivación es doble: regalarle una alegría a sus hijos en su cumpleaños y demostrar que, a sus 35 años, todavía tiene mucho fútbol por dar antes de cruzar el Atlántico.

Otros futbolistas que celebran el 8 de abril

Griezmann no es el único protagonista del fútbol vinculado a esta fecha. El 8 de abril es también el cumpleaños de figuras destacadas del deporte:

Grzegorz Lato (Polonia, 76 años) — Leyenda del fútbol polaco, máximo goleador del Mundial de 1974 y medallista olímpico en Múnich 1972. Un nombre que marcó una era.

(Polonia, 76 años) — Leyenda del fútbol polaco, máximo goleador del Mundial de 1974 y medallista olímpico en Múnich 1972. Un nombre que marcó una era. Igor Akinféyev (Rusia, 40 años) — El histórico arquero del CSKA Moscú y la selección rusa, héroe de la tanda de penales que eliminó a España en el Mundial 2018. Toda una vida defendiendo el mismo arco.

(Rusia, 40 años) — El histórico arquero del CSKA Moscú y la selección rusa, héroe de la tanda de penales que eliminó a España en el Mundial 2018. Toda una vida defendiendo el mismo arco. Keira Walsh (Inglaterra, 29 años) — Centrocampista del Chelsea y pilar de la selección inglesa femenina, campeona de Europa en 2022. Una de las mejores mediocampistas del mundo.

(Inglaterra, 29 años) — Centrocampista del Chelsea y pilar de la selección inglesa femenina, campeona de Europa en 2022. Una de las mejores mediocampistas del mundo. Jerry Bengtson (Honduras, 38 años) — Delantero hondureño con amplia trayectoria internacional, referente del fútbol centroamericano.

Y fuera del fútbol, pero dentro del deporte, también sopla las velitas el legendario pitcher venezolano Félix Hernández (39 años), “El Rey” del béisbol, ídolo de los Seattle Mariners.

Una noche para recordar

El 8 de abril de 2026 tiene todos los ingredientes para quedar grabado en la memoria de Antoine Griezmann. El cumpleaños triple de sus hijos, una noche de Champions League en un estadio que le debe una revancha personal y la cuenta regresiva hacia su despedida del fútbol europeo.

Si hay un jugador capaz de transformar la emoción en fútbol, ese es Le Petit Prince. Esta noche, en el Camp Nou, Griezmann no solo juega por el Atlético. Juega por Mía, por Amaro, por Alba y por Shai. Juega por la familia que lo espera y por el legado que deja atrás.

Feliz cumpleaños a los tres. Y que papá les regale una clasificación.