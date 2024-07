La selección cubana sub-20 se prepara para el Campeonato CONCACAF Sub-20 con un grupo de jugadores prometedores. Entre ellos, destacan cinco talentos que podrían ser determinantes en la competición:

1. Yorlan Urgelles (Portero) Nacido el 23 de febrero de 2005 en Guantánamo, Urgelles es un guardameta seguro con excelentes reflejos. Su habilidad para realizar paradas clave será crucial para mantener la portería cubana segura.

2. Elvis Casanova (Defensa) El robusto defensa central de FC Villa Clara, nacido el 17 de septiembre de 2005, es el ancla de la línea defensiva cubana. Casanova destaca por su solidez y capacidad para liderar la defensa.

3. Walberto León (Mediocampista) Nacido el 21 de marzo de 2005 y jugador de Las Tunas FC, León es un mediocampista creativo y clave para la construcción de juego. Su visión y habilidad para generar oportunidades serán esenciales para el ataque cubano.

4. Aniel Casanova (Delantero) Delantero del FC Villa Clara, nacido el 17 de septiembre de 2005, Aniel es rápido y habilidoso, fundamental en el ataque. Su capacidad para desbordar defensas y marcar goles lo convierte en una pieza clave para el equipo.

5. Romario Torres (Mediocampista) Con experiencia internacional en Nacional de Uruguay, Torres, nacido el 9 de febrero de 2005, aporta dinamismo y visión de juego al mediocampo. Su habilidad para conectar la defensa con el ataque será vital para el equipo.

