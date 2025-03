El cruce entre Liverpool y PSG en Anfield no solo es un choque de dos grandes equipos, sino también de dos filosofías de juego marcadamente distintas. Mientras que los ingleses se caracterizan por su intensidad y transiciones rápidas, los parisinos sobresalen por su control de balón y precisión en los pases.

Ambos equipos llegan con rendimientos sólidos en ataque y defensa, lo que augura un partido de alta tensión. A continuación, un repaso a las principales estadísticas que marcarán este gran enfrentamiento.

Bobby's winner the last time we faced PSG at Anfield 👀🇧🇷 pic.twitter.com/GmJmVILo8I

— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2025