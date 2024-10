La derrota 4-0 del Real Madrid frente al Barcelona en el Clásico dejó a muchos aficionados y analistas preguntándose si Carlo Ancelotti debería haber apostado por la inclusión de Endrick. Los dos goles de Robert Lewandowski, sumados a las anotaciones de Lamine Yamal y Raphinha, evidenciaron la falta de respuesta del equipo blanco en ataque y cuestionaron la gestión del técnico italiano en cuanto a su manejo de opciones ofensivas en un partido crucial.

En un Clásico donde el Madrid se mostró sin capacidad de reacción, la presencia de Endrick pudo haber representado un cambio en el ritmo del ataque merengue. Con tan solo 17 años, el brasileño tiene habilidades y velocidad que pueden romper líneas y crear espacios, cualidades que al Madrid le hicieron falta frente a un Barcelona que dominó en todas las áreas del campo.

Carlo Ancelotti shared words with Hansi Flick with his side 4-0 down at home to Barca in ElClásico. pic.twitter.com/GEjSU8kOFx

El Real Madrid enfrentó serias dificultades para generar peligro en el último tercio, especialmente con un Barcelona que demostró ser eficiente tanto en defensa como en el contraataque. Ancelotti, al mantener una alineación conservadora, dejó fuera a uno de los jugadores que podía aportar dinamismo en la delantera.

Endrick es conocido por su agilidad, regate y la habilidad de encontrar espacios en la defensa rival. Con su habilidad para romper líneas y su olfato de gol, el joven brasileño ha demostrado que puede ser decisivo en momentos de alta presión. Si bien su experiencia es limitada, un Clásico como este, en el que el Madrid necesitaba urgentemente un cambio de ritmo, parecía una oportunidad ideal para darle minutos y probar su impacto en un partido de gran importancia.

Además, considerando el rendimiento ofensivo del equipo en este partido, la velocidad y determinación de Endrick habrían brindado una opción diferente, que podría haber puesto a la defensa blaugrana en apuros.

La derrota pone en foco la gestión de Ancelotti respecto a los jóvenes talentos del Madrid. La presión por obtener resultados inmediatos a veces deja en segundo plano a las promesas de la plantilla, pero es en partidos como el Clásico donde un cambio de estrategia puede marcar la diferencia. Incorporar a Endrick, en este contexto, podría haber ayudado a mitigar el dominio blaugrana y habría aportado una variación táctica que tal vez hubiera alterado el resultado final.

⚪️🤝🏻 Ancelotti on Barça: “Barcelona have changed they philosophy”.

“Now they played more vertically, in an easier way”.

“But I don't want to compare with Xavi's Barcelona because we lost some times against him”.

“We respect both versions of Barcelona”. pic.twitter.com/JlYDOTFgYQ

