Inglaterra y Dinamarca se enfrentarán este jueves, desde las 13 en el Deutsche Bank Park de Fránkfurt, por la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa. El seleccionado de Gareth Southgate necesita un triunfo para acumular seis puntos y clasificar a la siguiente fase, mientras que los daneses necesitan por lo menos un empate para seguir con chances de clasificación.

Dinamarca empató ante Eslovenia y complicó su situación de cara a la próxima fase; comenzó ganando con un gol de Cristian Eriksen y se lo empataron al final. Ahora debe enfrentar al, a priori, equipo más poderoso del grupo. El equipo de Kasper Hjulmand debería sacar la menos un empate ante Inglaterra para llegar con buenas chances a la tercera jornada.

Inglaterra ganó su primer compromiso en la fase de grupos de la Eurocopa 2024, fue 1-0 ante Serbia con gol de Jude Bellingham, y encaminó su clasificación a los octavos de final. Teniendo en cuenta que a la siguiente fase pasan todos los primeros y segundos, más los cuatro mejores terceros, será muy difícil que La Rosa quede fuera.

