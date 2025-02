A pesar de encontrarse en el fondo de la Championship, Plymouth ha mostrado una notable mejoría reciente, destacándose la actuación de Maksym Taloverov, quien fue elegido Jugador del Partido en la victoria frente a West Bromwich Albion.

Los Reds, por su parte, podrían presentar una alineación con varias rotaciones, debido a que enfrentan un derbi crucial contra Everton en la Premier League la próxima semana. Entre las bajas confirmadas destaca la del lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien no estará disponible por una molestia muscular tras el partido contra Tottenham.

See you very soon, Greens! 💚

A reminder of key information for supporters attending today's match 👇

— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 9, 2025