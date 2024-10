Dura crítica de de Arturo Vidal a Ricardo Gareca ¿Qué dijo sobre el entrenador de Chile? Tras cuatro derrotas consecutivas, el mediocampista chileno Arturo Vidal cuestiona el futuro del entrenador Ricardo Gareca, y alerta sobre el futuro de La Roja en el camino al Mundial 2026.

La selección de Chile vive un momento crítico en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Arturo Vidal, una de las figuras históricas de La Roja, ha sido franco en expresar su preocupación por el bajo rendimiento del equipo. En medio de la polémica por su ausencia en la última convocatoria, Vidal ha señalado que, si Chile no logra un resultado positivo en su próximo enfrentamiento contra Colombia, debería considerarse seriamente la continuidad de Ricardo Gareca al frente del equipo. Con la selección en el último puesto de la tabla, las esperanzas de clasificación se esfuman rápidamente, y la presión sobre el entrenador crece.

El declive de La Roja: Cuatro derrotas al hilo

Chile atraviesa uno de sus momentos más complicados en años recientes. La selección ha encadenado cuatro derrotas consecutivas en las eliminatorias, y con apenas cinco puntos en nueve partidos, se encuentra al fondo de la tabla. Estos resultados han encendido las alarmas, y la situación se agrava aún más por la ausencia de figuras clave, como Arturo Vidal, en los recientes partidos contra Brasil y Colombia.

El próximo partido contra la selección colombiana, programado para el 15 de octubre en Barranquilla, se ha convertido en una final anticipada para Chile. Para Vidal, un mal resultado en este encuentro debería llevar a una reflexión profunda sobre el futuro del equipo. “Si no se gana contra Colombia, los que mandan van a tener que tomar una decisión”, expresó el bicampeón de América, quien ha sido uno de los pilares de la generación dorada chilena.

¿Es el fin de Gareca?

Ricardo Gareca asumió el reto de dirigir a Chile en un momento difícil, pero los resultados no han acompañado. Arturo Vidal, quien ha sido marginado del proceso en las últimas fechas, no ha dudado en hacer un llamado a las autoridades del fútbol chileno para que tomen decisiones drásticas en caso de que no se logre la victoria ante Colombia. “Matemáticamente, Chile aún no está fuera del Mundial, pero si no se gana, el presidente Pablo Milad deberá reflexionar seriamente sobre lo que viene”, comentó Vidal en declaraciones recientes.

El historial de Vidal contra Colombia es notable, con tres victorias y varios goles claves a lo largo de los ciclos eliminatorios. Sin embargo, su ausencia en este próximo encuentro genera aún más incertidumbre sobre las posibilidades de La Roja de conseguir un resultado positivo en Barranquilla.

Chile se juega su futuro en las Eliminatorias Sudamericanas en un partido crucial contra Colombia. La presión sobre el equipo es máxima, y Arturo Vidal no ha dudado en expresar sus dudas sobre la continuidad de Ricardo Gareca si los resultados no acompañan. Con una historia de grandes logros, La Roja está ante la posibilidad de quedarse nuevamente fuera de un Mundial, a menos que se produzca un giro radical en su rendimiento en las próximas fechas. ¿Será el partido en Barranquilla el punto de inflexión para Chile o el inicio de un nuevo ciclo?