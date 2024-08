El Real Madrid recibió un duro golpe en sus aspiraciones para la final de la Supercopa de Europa, ya que Eduardo Camavinga, una de sus piezas clave en el mediocampo, no podrá disputar el decisivo encuentro contra el Atalanta debido a una lesión grave. Las primeras pruebas médicas realizadas al jugador confirmaron la peor de las noticias: una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), lo que lo dejará fuera de los terrenos de juego por un largo período.

Camavinga, de 21 años, había sido un elemento esencial en el esquema táctico de Carlo Ancelotti, quien contaba con su dinamismo y capacidad de recuperación para enfrentar a un rival exigente como el Atalanta. La lesión se produjo durante un entrenamiento previo al partido, cuando el joven mediocampista francés sufrió una torsión en su rodilla derecha al intentar realizar un cambio de dirección brusco.

Pruebas médicas y tratamiento

Tras el incidente, Camavinga fue sometido a una resonancia magnética en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde los médicos del club confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior. Este tipo de lesión es una de las más serias en el fútbol, ya que suele requerir una intervención quirúrgica y un tiempo de recuperación que puede variar entre seis y nueve meses, dependiendo de la evolución del jugador.

Glad that Camavinga was still walking after this because the sound of his screams after the tackle worried me. I hope his injury isn’t serious. pic.twitter.com/2zqhrawy0Q

— WolfRMFC (@WolfRMFC) August 13, 2024