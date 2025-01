Duras declaraciones sobre James Rodríguez: Entrenador del Rayo rompe el silencio El técnico del Rayo Vallecano se mostró sincero sobre la salida de James Rodríguez.

16/01/2025 · 11:25 AM

Una Franja en su Mejor Momento

El Rayo Vallecano vive días de entusiasmo de cara al duelo contra la Real Sociedad en los octavos de final de la Copa del Rey. El partido, que tendrá lugar este jueves en el Reale Arena, llega en el punto más alto de la etapa de Íñigo Pérez al frente del equipo. Así lo reconoció el propio técnico en rueda de prensa: “Es un partido abierto, con alternativas por el estilo de ambos equipos. Esperemos que la balanza se incline a nuestro favor”.

El Descanso y la Polémica del Calendario

En la antesala del choque, la polémica en torno a los tiempos de descanso entre los equipos fue un tema central. La Real Sociedad jugó su último compromiso de Liga el lunes, mientras que el Rayo tuvo su partido el viernes anterior, algo que generó molestias en el conjunto donostiarra. Pérez empatizó con sus rivales, reconociendo que la diferencia puede ser un factor incómodo:

“Es normal que se quejen. En el fútbol siempre hay momentos en los que te toca adaptarte. Nosotros también lo hemos sufrido. Más allá de eso, lo importante es cómo se recuperan los jugadores para estar listos. No creo que esto nos dé ventaja, pero entiendo las molestias del rival”, comentó.

Competencia en la Portería: ¿Cárdenas o Batalla?

Una de las incógnitas para el partido es quién ocupará la portería del Rayo. Dani Cárdenas tuvo una destacada actuación frente al Celta, pero Augusto Batalla regresa tras superar una lesión. Íñigo Pérez dejó abierta la decisión:

“Lo bueno es que contamos con dos porteros en un gran nivel. Augusto estaba en un momento fantástico en Liga hasta su lesión, y Dani demostró su calidad el otro día. Cualquiera de los dos me da confianza”.

James Rodríguez: Reflexiones Sobre su Salida

No podía faltar el tema de James Rodríguez, quien recientemente dejó el Rayo Vallecano para unirse al Club León de México. Íñigo Pérez abordó el tema con franqueza, elogiando la actitud del colombiano durante su tiempo en Vallecas:

“James tuvo un comportamiento ejemplar conmigo y con sus compañeros. Que se haya marchado refleja que aquí no encontró lo que buscaba. Es algo normal en el fútbol. Todos los jugadores quieren minutos, y a veces un entrenador no puede dárselos por diversas razones. Le deseamos lo mejor en su nueva etapa”.

El técnico también hizo autocrítica, reconociendo que no logró sacar el máximo rendimiento del jugador: “Siempre me cuestiono por qué no fui capaz de extraer todo su potencial. Es parte de mi trabajo como entrenador reflexionar sobre estas cosas para seguir creciendo”.

Un Reto Mayúsculo en San Sebastián

Con el equipo en una racha positiva, acumulando siete partidos sin derrota, el Rayo Vallecano buscará continuar su camino en la Copa del Rey. “La ilusión por esta competición es enorme. Queremos ir lo más lejos posible sin renunciar a nada”, sentenció Pérez, mostrando la ambición de un equipo en alza.

Preparados para el Desafío

La visita al Reale Arena será una prueba de fuego para el Rayo Vallecano, que llega lleno de confianza pero consciente del reto que supone enfrentarse a una Real Sociedad herida y con ganas de revancha. En un duelo marcado por la estrategia y la ambición, Íñigo Pérez y sus hombres buscarán seguir escribiendo una historia de éxito en esta Copa del Rey.