Hoy, la Selección Argentina se enfrenta a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2024. Este partido no solo es crucial para las aspiraciones del equipo en el torneo, sino que también podría marcar un momento histórico: el último partido de Ángel Di María con la camiseta albiceleste.

Ángel Di María, conocido cariñosamente como “Fideo”, ha sido una figura icónica en la selección argentina. Desde su debut en 2008, Di María ha jugado 134 partidos y ha anotado 24 goles. Su habilidad para desequilibrar defensas y su entrega en el campo han hecho de él uno de los jugadores más queridos por los aficionados.

Di María ha sido parte fundamental en varios torneos importantes. Uno de sus momentos más memorables fue en la final de la Copa América 2021, donde anotó el gol de la victoria contra Brasil, rompiendo una sequía de 28 años sin títulos para Argentina. También su tan recordado gol en la final de la Copa del Mundo 2022 que se jugó en Qatar ante Francia. Además, ha participado en tres Copas del Mundo, siendo un pilar en el equipo que llegó a la final en 2014.

A partir de hoy, cada partido es un “mata-mata” para la selección, donde una derrota significaría la eliminación directa del torneo. Di María, a sus 36 años, enfrenta la posibilidad de que cada uno de estos encuentros sea el último vistiendo la camiseta nacional. La expectativa es alta, y los aficionados están preparados para disfrutar cada minuto de su magia en el campo.

Independientemente del resultado, la carrera de Di María con la selección argentina será recordada con gratitud y admiración. Su dedicación, sacrificio y talento han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol argentino. Los hinchas están listos para brindarle un merecido homenaje, disfrutando de cada jugada, pase y gol que “Fideo” pueda ofrecer en este torneo.

Si este realmente es el adiós de Di María, tanto sus compañeros de equipo como los aficionados querrán asegurarse de que sea un adiós a lo grande. Ganar la Copa América sería el cierre perfecto para una carrera internacional llena de altos y bajos, pero siempre con la camiseta argentina en el corazón.

