Lautaro Martínez se ha destacado como una de las figuras más importantes de la Copa América 2024, anotando en cada uno de los partidos de la fase de grupos. Con goles a Canadá, Chile y un doblete a Perú, Martínez se convierte en el primer jugador desde 2001 en lograr esta hazaña en la fase de grupos del torneo, emulando el récord alcanzado por un jugador de Colombia hace más de dos décadas.

La actuación de Martínez ha sido crucial para que Argentina avance a los cuartos de final, donde se enfrentará a Ecuador. Su capacidad para anotar en momentos clave ha dado al equipo una ventaja competitiva significativa, fortaleciendo la confianza del equipo y del cuerpo técnico en sus habilidades.

El delantero del Inter de Milán ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, mostrando su instinto goleador y capacidad para aparecer en los momentos más importantes. Sus goles no solo han asegurado puntos vitales para Argentina, sino que también han levantado el ánimo del equipo y los aficionados, que sueñan con ver a su selección levantar el trofeo.

Lautaro Martinez has 9 goals in the 13 Copa America matches he's played. His tournament 👏 pic.twitter.com/Z4o4xMeT07

Martínez ha sido un modelo de consistencia y eficacia, logrando una hazaña que no se veía en la Copa América desde 2001. Este rendimiento sobresaliente no solo subraya su calidad como jugador, sino también su importancia para la selección argentina.

Argentina's Lautaro Martínez leads the way in Copa América 2024 🔝🇦🇷

Who will finish the tournament on top of the top scorers list? pic.twitter.com/75Ejf1INdr

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2024