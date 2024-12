Lionel Messi, reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia, ha dado un paso significativo en su carrera fuera del campo al cotizar en bolsa su cartera de bienes raíces. La empresa, denominada Edificio Rostower Socimi, fue valorada en €223 millones (US$232 millones) y consta de una selección de hoteles, viviendas, y propiedades comerciales.

La compañía fue admitida como un fondo de inversión inmobiliario (REIT, por sus siglas en inglés) y está ahora disponible en el mercado de valores a través de la plataforma digital Portfolio Stock Exchange, un índice español de menor tamaño que opera exclusivamente en línea.

Messi ha mantenido históricamente un perfil discreto en sus inversiones, contrastando con figuras como Cristiano Ronaldo, quien tiene una presencia empresarial más prominente. Sin embargo, esta movida bursátil destaca su creciente interés en diversificar su patrimonio.

Tras liderar a Argentina en la conquista de la Copa Mundial en 2022, el delantero se trasladó a Miami, donde juega para el Inter de Miami en la MLS. Este cambio no solo impulsó la popularidad del equipo y de la liga, sino también aumentó el interés en los negocios que rodean al jugador.

Viktor Gyökeres's 2024 puts it's into perspective how ridiculous Messi was in 2012 🤯🐐 pic.twitter.com/JMIkU7SfiV

— OneFootball (@OneFootball) December 30, 2024