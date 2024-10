Neymar Junior ha vuelto. Este lunes, la estrella brasileña regresó al fútbol tras superar una lesión devastadora que lo mantuvo alejado de los campos por un año. El exjugador del Santos, Barcelona y Paris Saint-Germain reapareció con la camiseta del Al Hilal de Arabia Saudita en la Champions League asiática, mostrando que sigue siendo un referente del fútbol mundial, pese a su calvario físico.

La última vez que Neymar jugó fue el 17 de octubre de 2023, cuando la selección brasileña se enfrentaba a Uruguay en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. En ese fatídico encuentro en Montevideo, Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la pierna izquierda, una de las peores lesiones que un futbolista puede enfrentar. Las imágenes de su dolor, mientras era retirado en camilla, recorrieron el mundo. Desde entonces, su futuro parecía incierto.

Este 21 de octubre de 2024, un año y cuatro días después de su lesión, Neymar volvió a pisar un campo de fútbol en el encuentro de su equipo, el Al Hilal, contra el Al Ain de Emiratos Árabes. A pesar de haber jugado solo los últimos 13 minutos del partido, Neymar dejó su marca. Entró al minuto 77 sustituyendo al centrocampista Nasser Al Dawsari, y tuvo una oportunidad clara de gol con un remate cruzado tras una combinación rápida con su compañero Aleksandar Mitrovic. El balón se fue fuera por poco, pero el gesto técnico y la visión de juego recordaron al mundo la calidad del brasileño.

The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear ⚽ pic.twitter.com/clVdcXNs85

El partido terminó con un emocionante 4-5 a favor del Al Hilal, y aunque la estrella del encuentro fue el saudí Salem Al Dawsari, autor de un triplete, todos los ojos estaban puestos en el retorno de Neymar. Su participación fue discreta en cuanto a números, pero su simple presencia en el campo fue un triunfo personal y emocional. Para Neymar, volver a jugar significó más que un partido: fue la culminación de un año de dolor, trabajo duro y sacrificio.

En un video emotivo publicado el pasado sábado, Neymar compartió el sufrimiento que vivió durante su recuperación. “Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol”, confesó entre lágrimas. “He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele”. Las palabras del jugador reflejan la angustia que ha vivido durante los últimos 12 meses, en los que su futuro deportivo estuvo en duda.

Neymar has just returned on the pitch for Al Hilal, subbed on in second half! 🔵🇧🇷

First game back in over a year for Ney after bad injury. pic.twitter.com/sFPMuXLWJO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024