El Mundial Femenino Sub-17 en República Dominicana, que se disputa entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre de 2024, verá enfrentarse a dos de las selecciones más prometedoras del torneo: Colombia y España. Mientras que las cafeteras buscan consolidar su crecimiento en el fútbol femenino, las españolas llegan con el peso de ser las actuales campeonas del mundo y de Europa en esta categoría. A continuación, analizamos a las jugadoras clave de ambos equipos y sus fortalezas, así como un posible pronóstico del resultado de este emocionante encuentro.

El fútbol femenino en Colombia ha tenido un notable crecimiento en los últimos años, y la selección sub-17 no es la excepción. Bajo la dirección de Carlos Paniagua, quien ya ha sido clave en el desarrollo del fútbol juvenil femenino en el país, Colombia llega con un equipo que combina experiencia internacional y juventud.

Entre las jugadoras más destacadas se encuentra Luisa Agudelo, portera del Deportivo Cali, quien ha demostrado ser un muro infranqueable bajo los tres palos. Su seguridad defensiva será clave para contener a las rápidas delanteras españolas. Además, la presencia de Sofía Ortíz y Zarhay González del Atlas Cp, ambas jugadoras versátiles y con capacidad para generar juego desde el mediocampo, permitirá a Colombia mantener el control en zonas clave del campo.

En ataque, Samantha Rodríguez del Real Santander y Isabella Franco del Carolina Ascent FC de Estados Unidos son las referentes. Rodríguez ha demostrado ser una delantera implacable con su olfato goleador, mientras que Franco aporta experiencia y movilidad en el frente de ataque.

Colombia buscará un juego equilibrado, con una defensa sólida y transiciones rápidas hacia el ataque, aprovechando la velocidad y la creatividad de sus jugadoras ofensivas.

Por su parte, España llega a este Mundial Sub-17 con la presión de ser la gran favorita. Las dirigidas por Kenio Gonzalo no solo buscan reafirmar su hegemonía en la categoría, sino que también intentan sumar su tercer título mundial tras los logros en 2018 y 2022. España no solo ha demostrado su calidad a nivel mundial, sino que también conquistó el Campeonato Europeo Sub-17 en Suecia a principios de este año, lo que las convierte en un equipo temido por todos.

Entre las jugadoras a seguir, Paula Comendador del Real Madrid se presenta como una de las más importantes en el mediocampo. Su capacidad para distribuir el balón y generar juego será crucial para que España domine la posesión y controle los tiempos del partido. Además, la defensora Noa Ortega del FC Barcelona, reconocida por su solidez y liderazgo en la zaga, será vital para mantener a raya el ataque colombiano.

