El Salvador dio a conocer su convocatoria para enfrentar a República Dominicana El equipo dirigido por “Bolillo” Gómez confirmó la lista de jugadores para el amistoso del jueves, en el marco de la serie de partidos internacionales.

La selección de El Salvador oficializó su convocatoria de cara al partido amistoso que disputará este jueves frente a República Dominicana, en el marco de la ventana FIFA de marzo.

El combinado centroamericano, dirigido por el entrenador Hernán Darío “Bolillo” Gómez, presentó una lista que combina futbolistas del ámbito local con otros que militan en el exterior, en busca de consolidar un equipo competitivo de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Este encuentro forma parte de la denominada Concacaf Friendly Series, una serie de partidos preparatorios que sirven a las selecciones para ajustar detalles y evaluar variantes. En ese contexto, El Salvador buscará afianzar su idea de juego ante un rival que también llega con figuras importantes.

Dentro de la nómina salvadoreña aparecen jugadores de clubes como Alianza, FAS y Firpo, entre otros equipos de la liga local, además de futbolistas que se desempeñan en el exterior, lo que le otorga al plantel una base mixta entre experiencia y proyección.

El partido se jugará este jueves 26 de marzo y será una nueva oportunidad para que ambos seleccionados sumen rodaje internacional en un año clave dentro del calendario de competencias de la región.

Para El Salvador, el objetivo será seguir consolidando su plantel bajo la conducción de Gómez, mientras que República Dominicana buscará continuar su crecimiento futbolístico en el plano internacional.