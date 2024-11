El sueño truncado de Messi y el Inter Miami: La eliminación inesperada en los playoffs de la MLS A pesar de ser el mejor equipo de la temporada regular, el Inter Miami de Lionel Messi se desploma en la primera ronda de los playoffs ante Atlanta United, un rival de menor nivel. Un análisis sobre lo que pudo haber fallado en el proyecto de la temporada 2024 y el impacto de esta sorpresiva eliminación.

10/11/2024 · 10:06 AM

El sábado 9 de noviembre de 2024, el Inter Miami y Lionel Messi vieron cómo se desvanecía su sueño de conquistar la MLS Cup, tras caer eliminados en la primera ronda de los playoffs ante Atlanta United. Este equipo, que había arrasado en la temporada regular al establecer un nuevo récord de puntos (74), cayó 2-3 en un partido que surgió a propios y extraños. Atlanta United, que terminó en el noveno puesto de la Conferencia Este con solo 40 puntos, llegó a los playoffs como octavo gracias a la ‘wild card’ y logró lo impensable: despojar a los favoritos del torneo de su oportunidad de luchar por el título. .

La eliminación de Messi y el Inter Miami, a pesar de haber sido el equipo más dominante de la temporada regular, plantea importantes preguntas sobre lo que realmente ocurrió en este partido y cómo un equipo que parecía invencible en la fase regular pudo sucumbir ante un rival. aparentemente inferior en la postemporada.

Antes de que el reloj marcase el final de la temporada 2024, pocos habrían imaginado que un equipo como el Inter Miami, liderado por la figura de Lionel Messi, sufriría una eliminación tan temprana . La temporada había sido un éxito rotundo para los de la Florida: batieron el récord de puntos de la MLS con 74, lograron el MLS Supporters’ Shield y mostraron una consistencia impresionante tanto a nivel colectivo como individual. Messi, en particular, se destacó como uno de los jugadores más influyentes de la liga, adaptándose rápidamente a la competencia de la MLS y brindando momentos de magia en cada partido.

Sin embargo, a pesar de esos números espectaculares, la eliminación frente a Atlanta United evidencia una de las principales falencias que a menudo acompañan a los equipos que dominan durante la temporada regular pero que no logran el rendimiento esperado en la postemporada. La clave aquí está en que la MLS, como muchas otras ligas, no se define por la regularidad durante la temporada, sino por la capacidad de un equipo para adaptarse y rendir al máximo en los momentos cruciales de los playoffs.

Un batacazo doloroso: Atlanta United y su sorpresa en los playoffs

Atlanta United llegaba a este duelo como un equipo que había luchado por conseguir un lugar en los playoffs, con una temporada irregular que lo había dejado en el noveno puesto de la Conferencia Este. Sin embargo, a través del ‘wild card’ y con la sorpresa que caracteriza al fútbol, ​​lograron colarse en la postemporada. En el partido de eliminación directa, el equipo comandado por Gonzalo Pineda aprovechó al máximo sus oportunidades y, con un planteamiento táctico efectivo y una excelente ejecución de jugadas claves, logró a un Inter Miami que, a pesar de su superioridad en puntos, no logró trasladar esa autoridad al campo de juego.

El hecho de que Atlanta United haya logrado vencer al equipo más fuerte de la temporada regular resalta cómo el fútbol, ​​a pesar de los números, es un deporte impredecible. Los partidos de playoffs no se ganan solo con estadísticas, sino con determinación, estrategia y ejecución en los momentos decisivos, algo que el Inter Miami no logró capitalizar. Si bien Messi y compañía no estuvieron lejos de anotar en varias ocasiones, la falta de precisión y el desaprovechamiento de situaciones clave les costaron la eliminación.

El impacto de la derrota para Messi y el Inter Miami

Para Messi, la caída temprana en los playoffs es un recordatorio de que, aunque su presencia en la MLS haya cambiado la liga para siempre, no es infalible. A lo largo de su carrera, el astro argentino ha sido reconocido por su capacidad para brillar en los momentos más importantes, pero esta vez no fue suficiente. La eliminación ante Atlanta United deja una marca en la temporada, no solo por el carácter sorpresivo de la derrota, sino también por las altas expectativas generadas por la incorporación de Messi y la consagración del Inter Miami como el equipo más fuerte en la fase regular.

En cuanto a la organización de Inter Miami, esta eliminación plantea interrogantes sobre la capacidad del equipo para mantener su consistencia en momentos de presión. La gestión de la plantilla, las tácticas empleadas en el partido y la capacidad de reacción ante situaciones adversas parecen haber sido puntos débiles en esta serie de playoffs. Si bien la temporada 2024 ha sido históricamente a nivel de resultados, el sabor amargo de la eliminación precoz contrasta con la euforia de la fase regular, demostrando que en el fútbol, ​​el verdadero desafío comienza cuando se entra en la fase de eliminación directa.

Reflexión sobre el futuro de la MLS y Messi

Esta derrota no debería empañar la impresionante trayectoria que Lionel Messi ha tenido en la MLS. Su llegada a la liga ha sido un punto de inflexión que ha elevado el nivel de competencia y el interés internacional por el fútbol en los Estados Unidos. Sin embargo, su primer año completo en la liga se ha visto empañado por la eliminación temprana, lo que abre un debate sobre las expectativas para el futuro del Inter Miami.

El fútbol de playoffs es traicionero, y aunque Messi haya llevado al equipo a la gloria con el Supporters’ Shield, la derrota contra Atlanta United es un recordatorio de que no basta con ser el mejor durante 34 partidos. La MLS, con su formato de playoffs, es una liga donde cualquier equipo puede dar la sorpresa, y si bien la eliminación de Miami fue sorpresiva, demuestra que el fútbol no siempre es predecible.

La lección de la eliminación de Messi y el Inter Miami

La caída del Inter Miami en los playoffs de la MLS es un golpe fuerte para el equipo y sus seguidores, pero también es una lección valiosa sobre la naturaleza impredecible del deporte. A pesar de su dominio durante la temporada regular, el equipo de Messi no pudo mantener su nivel en los momentos cruciales de la postemporada. Esta derrota resalta la importancia de la adaptación, la estrategia y la capacidad de un equipo para mantenerse firme cuando más importa. Para Messi y el Inter Miami, el reto estará en aprender de esta experiencia y regresar más fuertes en la próxima campaña, con la mirada puesta en recuperar lo perdido y luchar por el título en 2025.