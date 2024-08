Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un movimiento que ha captado la atención de todo el continente, el Flamengo ha añadido un nuevo y brillante componente a su ya impresionante plantel. El lateral izquierdo Alex Sandro, reconocido por su solidez defensiva y experiencia internacional, se ha incorporado al equipo carioca con el objetivo de reforzar la defensa en la crucial etapa de cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a contratação do atleta Alex Sandro nesta segunda-feira (26). O lateral-esquerdo, multicampeão por diversos clubes, assinou com o Mais Querido até 31 de dezembro de 2026.#OAlexSandroChegou #VamosFlamengo pic.twitter.com/rJuqOweNNr

— Flamengo (@Flamengo) August 26, 2024