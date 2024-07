Ángel Di María, una figura crucial en la historia reciente del fútbol argentino, ha demostrado su valía en los momentos más decisivos, convirtiéndose en un ícono para la Albiceleste.

Di María ha sido un protagonista clave en las finales internacionales, destacándose por sus goles cruciales:

Di Maria and Messi play for one last time tomorrow 🥺❤️pic.twitter.com/ZfEcCWkb9c

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) July 13, 2024