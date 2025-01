Elche vs. Atlético Madrid: Alineaciones y todo lo que debes saber sobre el partido por Copa del Rey El Atlético de Madrid busca la clasificación ante un Elche decidido a dar la sorpresa.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético de Madrid afronta un nuevo desafío en la Copa del Rey, donde se enfrentará al Elche en los octavos de final con el objetivo de seguir adelante en su búsqueda por el título. Los colchoneros, dirigidos por Diego Simeone, llegan a este encuentro con una racha histórica de 14 victorias consecutivas, una marca que los coloca como los grandes favoritos para llevarse la clasificación. Sin embargo, no se fían de su rival, un Elche que ha demostrado ser capaz de sorprender y que ha logrado ascender a la segunda posición en la categoría de Plata del fútbol español.

El choque, que se disputará en el estadio Martínez Valero, llega en un momento de forma brillante para los de Simeone, quienes buscan mantener su impresionante nivel en esta temporada. La victoria en este torneo es una de las más deseadas por el Atlético, que no conquista la Copa desde 2013. Además, los rojiblancos llegan con tres victorias consecutivas en esta edición del torneo, en las cuales han demostrado su capacidad para avanzar pese a las dificultades.

El Elche, por su parte, es consciente de la dificultad del reto pero no se amedrenta. Ya ha dejado claro en rondas anteriores que está dispuesto a hacer historia. En la última eliminatoria, el conjunto ilicitano se impuso por un rotundo 4-0 al Las Palmas, equipo de Primera División, y confía en poder repetir la hazaña ante un Atlético de Madrid que, aunque es el gran favorito, no podrá relajarse.

En cuanto a las alineaciones, Simeone planea hacer varias rotaciones para dar descanso a sus habituales titulares, entre los que se incluyen figuras clave como Barrios, De Paul y Griezmann. Esta decisión tiene como objetivo no solo permitir que sus jugadores más exigidos tomen un respiro, sino también dar minutos a aquellos que no suelen ser titulares, como Koke, Riquelme y Sorloth, quienes estarán en el once inicial con la misión de seguir demostrando su valía.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Atlético, que ha ganado 34 de los 56 enfrentamientos previos. Sin embargo, la diferencia de nivel no ha sido un obstáculo insalvable para el Elche en otras ediciones, por lo que los rojiblancos deberán mantenerse concentrados para evitar sorpresas.

Alineaciones probables:

Elche: San Román; Álvaro Núñez, Diaby, Affengruber, Salinas; Aleix Febas; Nico Fernández, Nico Castro, R. Mendoza, Y. Santiago; A. Álvarez.

Atlético de Madrid: Musso; Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Reinildo; Riquelme, Llorente, Koke, Lino; Correa y Sorloth.

Este será un duelo lleno de emoción, con ambos equipos luchando por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético, con su inmaculada racha, parte como favorito, pero el Elche se presenta como un rival peligroso, dispuesto a seguir haciendo historia. El fútbol español vivirá una noche vibrante, donde todo puede pasar.