Suiza, bajo la dirección de Murat Yakin, se presentó en la Eurocopa 2024 con un equipo que mezcla experiencia y juventud, listo para enfrentar a los mejores equipos de Europa. Con jugadores destacados en las principales ligas del mundo, Suiza buscará superar su desempeño en torneos anteriores y llegar lejos en esta competición. A continuación, presentamos en qué clubes militan los integrantes de la plantilla suiza.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) – Un guardameta joven con habilidades impresionantes, es titular en uno de los clubes más grandes de Alemania.

Yvon Mvogo (Lorient) – Experimentado portero que juega en la Ligue 1, es conocido por sus reflejos y habilidad bajo los tres palos.

Yann Sommer (Inter de Milán) – Un veterano con vasta experiencia internacional, aporta seguridad y liderazgo al equipo.

Manuel Akanji (Manchester City) – Central robusto y rápido, juega en uno de los equipos más exitosos de Inglaterra.

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) – Con una sólida presencia defensiva, es clave en su club de la Bundesliga.

Ricardo Rodríguez (Torino) – Versátil defensa lateral, aporta tanto en defensa como en ataque.

Fabian Schär (Newcastle United) – Un defensa central fuerte y experimentado en la Premier League.

Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart) – Joven promesa que está creciendo rápidamente en la Bundesliga.

Silvan Widmer (Mainz 05) – Lateral derecho experimentado, conocido por su trabajo duro y consistencia.

Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg) – Un defensa prometedor con buen futuro en la Bundesliga.

Mediocampistas:

Michel Aebischer (Bologna) – Un mediocampista versátil y trabajador en la Serie A.

Remo Freuler (Bologna) – Experimentado en el centro del campo, aporta equilibrio y experiencia.

Ardon Jashari (Luzern) – Joven talento suizo con mucho potencial.

Fabian Rieder (Rennes) – Con buen control del balón y visión de juego, juega en la Ligue 1.

Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC) – Un jugador creativo y experimentado que aporta destellos de genialidad.

Vincent Sierro (Toulouse) – Mediocampista que destaca por su capacidad para distribuir el juego.

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) – El capitán y líder del equipo, conocido por su dureza y habilidad para dirigir el juego.

Denis Zakaria (Mónaco) – Un mediocampista físico y dinámico, esencial en la contención.

Delanteros:

Zeki Amdouni (Burnley) – Delantero joven con un buen ojo para el gol, juega en la Premier League.

Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad) – Un atacante veloz y habilidoso.

Breel Embolo (Mónaco) – Delantero potente y rápido, es una amenaza constante para las defensas rivales.

Dan Ndoye (Bologna) – Joven y talentoso, es una promesa en la Serie A.

Noah Okafor (Milan) – Rápido y técnico, aporta frescura al ataque suizo.

Renato Steffen (Lugano) – Un atacante experimentado y versátil.

Ruben Vargas (Augsburg) – Extremo dinámico con buen regate y capacidad de desborde.

Andi Zeqiri (Genk) – Delantero joven con buen potencial, juega en la liga belga.

Steven Zuber (AEK) – Un atacante versátil y experimentado, aporta tanto goles como asistencias.

