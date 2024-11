Entrenador de Francia habló sobre la ausencia de Kylian Mbappé en la selección El técnico francés despeja rumores pero siembra más dudas sobre su decisión.

16/11/2024 · 10:18 AM

Un inicio de Nations League marcado por la polémica

La selección francesa enfrenta una nueva etapa en la fase de grupos de la UEFA Nations League con dos partidos clave para definir su pase a los cuartos de final. Sin embargo, la conversación en torno al equipo no gira en torno a los jugadores convocados, sino al gran ausente: Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid, quien se había consolidado como capitán y figura de “Les Bleus,” quedó fuera de la convocatoria, lo que generó un torrente de especulaciones. Didier Deschamps, entrenador de Francia, afirmó que su exclusión fue una decisión meramente deportiva, pero evitó entrar en detalles concretos.

Declaraciones ambiguas de Deschamps

Durante una rueda de prensa, Deschamps abordó las preguntas sobre la ausencia de Mbappé con declaraciones que dejaron más dudas que certezas.

“He hablado con él y hemos tenido varias conversaciones. Esta es una decisión que considero adecuada para esta concentración,” comentó el técnico. “No hay sanción. Simplemente creo que es mejor así en este momento.”

Deschamps enfatizó que la decisión no está relacionada con los problemas extradeportivos que rodean al jugador, incluyendo una investigación por una presunta agresión sexual en Suecia. Aunque no profundizó en los motivos, dejó claro que el delantero no está en su mejor momento físico ni emocional.

Francia siente la ausencia de su estrella

En el primer encuentro contra Israel, Francia dejó en evidencia la falta de un referente ofensivo. El empate 0-0 en un estadio casi vacío destacó las dificultades del equipo para concretar jugadas pese a dominar la posesión. La figura de Mbappé, acostumbrado a resolver partidos, se echó de menos.

“No voy a decir más sobre el tema. Kylian no está, déjenlo en paz,” reiteró Deschamps ante las insistentes preguntas de los periodistas.

Un inicio complicado en su nueva etapa con el Real Madrid

El arranque de Mbappé en el Real Madrid tampoco ha sido brillante. Con solo ocho goles en 16 partidos, el delantero ha mostrado cifras muy alejadas de los 44 tantos en 48 encuentros que logró en su última temporada con el PSG. Este rendimiento irregular parece haber influido en la decisión de Deschamps.

Entre decisiones técnicas y especulaciones

La ausencia de Kylian Mbappé en la Nations League deja en el aire interrogantes sobre el verdadero motivo de su exclusión. Mientras Deschamps insiste en que se trata de una elección puntual, el contexto extradeportivo y el rendimiento reciente del jugador continúan alimentando los rumores. Lo cierto es que Francia deberá buscar soluciones rápidas si quiere mantener sus aspiraciones en el torneo sin su máxima figura en el campo.