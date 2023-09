¿Es Marcelo Neveleff el hombre indicado para dirigir a la Sedofútbol? Considero que se podía apostar por un hombre con resultados probados, tal vez un mexicano, un brasileño u otro argentino; incluso darle la oportunidad al dominicano Mariano Tejeda; alguien con vocación ganadora, un verdadero innovador, ya que resulta incongruente el hecho de asimilar que un entrenador que casi siempre ha estado en segunda y tercera división como Neveleff, pueda dar la vuelta de tuerca que tanto necesita el fútbol dominicano.

Estuvieron las dudas y siguen estando, quizás como esa condición perpetua que a veces da la impresión de ser algo inherente a todo lo que ocurre en esta parte del globo, como un halo trágico que de a poco nos va condenando al ostracismo.

Lo cierto es que nueve meses después, el argentino Marcelo Neveleff sigue allí, como timonel del seleccionado dominicano de fútbol y responsable de manera general de todo lo que acontece en materia de balompié en Quisqueya.

Neveleff llegó a finales de enero del 2023, llegó como llegan las cosas nuevas, como un soplo de brisa fresca que aparentaba cambiar todo lo que debía ser cambiado y al instante muchos hablaron primero del añorado pase a la Copa de Oro, después del Mundial y cuando la escuadra criolla sub-20 irrumpía en la justa del orbe, casi al unísono, el lenguaje del principio comenzó a variar.

La era de Marcelo Neveleff en la Sedofutbol: someros apuntes para un epitafio

Neveleff motivó, inspiró, generó expectativas y de cierto modo lo sigue haciendo pero hasta ahí, hasta las palabras…

Dicen que habló con Junior Firpo y con muchos otros que como legionarios pudieran volver a casa y en su momento vestir la casa nacional, pero tras el comienzo de la nueva edición de la Nations League, volvieron los fantasmas de siempre.

Una dura derrota 0-2 frente a Nicaragua, nos hizo a todos poner los pies en la tierra y asumir que la realidad, con sutiles matices, seguía siendo la misma.

Al instante de escribir este texto, todavía trasciende la noticia de la victoria dominicana frente a Monserrat por 3-0 y se vuelven a espetar maravillas sobre la calidad de Edarlyn Reyes y Edison Azcona, pero ese no es el camino.

Como quiera, en medio de este panorama una disyuntiva descolla por su propio peso… ¿es Marcelo Neveleff el indicado para dirigir a la Sedofutbol?

Marcelo Neveleff: el perfil del timonel de la Sedofutbol

En lo personal no pongo en dudas el nivel que pueda tener el estratega sudamericano, no obstante, cuando miramos su recorrido, si bien aflora como un verdadero trotamundos dentro del universo futbolístico, se trata de un entrenador que mayormente a dirigido en categorías inferiores, tanto en Brasil, como en Bolivia y Estados Unidos.

Neveleff, quien se formó en la cantera de Estudiantes de la Plata, nunca llegó a ser profesional y en su aval ya como timonel, resalta el buen tino con los equipos juveniles, sobre todo en el fútbol norteño, competición donde asumió como segundo entrenador en el Miami Football Club y en el Orlando City B.

En síntesis, es el perfil del hombre que ahora mismo asume las riendas de nuestra escuadra, una escuadra que supuestamente está aspirando a más, a dejar de ser un equipo de segunda o tercera, a buscar acceder a los torneos importantes no solo en el Caribe, también en el continente.

Marcelo Neveleff y el eterno dilema del fútbol dominicano

¿Es Marcelo Neveleff el hombre que nos puede sacar del pantano?, otra vez irrumpe la interrogante para exponer el dilema que nos habla de la contrariedad que genera una decisión así.

Considero que se podía apostar por un hombre con resultados probados, tal vez un mexicano, un brasileño u otro argentino; incluso darle la oportunidad al dominicano Mariano Tejeda; alguien con vocación ganadora, un verdadero innovador, ya que resulta incongruente el hecho de asimilar que un entrenador que casi siempre ha estado en segunda y tercera división como Neveleff, pueda dar la vuelta de tuerca que tanto necesita el fútbol dominicano.

Aún no se entiende del todo, los argumentos y el sentido de cesar a hombres como Iñaki Bea y Walter Benítez, en particular este último con conocimiento del fútbol caribeño y dominicano, con logros en Cuba y en Dominicana, jugando un rol fundamental en esa histórica clasificación al Mundial Sub 20 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estuvieron las dudas, siguen estando, ¿por cuánto tiempo será? ¿quién puede tener la respuesta?