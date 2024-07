España y Alemania protagonizarán un duelo imperdible este viernes, desde las 12, por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El partido entre La Furia y Die Mannschaft se jugará en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, en lo que será una final anticipada entre los dos seleccionados más ganadores en la historia de la competencia. El ganador del cruce, que en caso de empate se definirá en alargue de 30 minutos o penales, se medirá en semifinales con el vencedor del mano a mano entre Francia y Portugal.

España llega a los cuartos de final habiendo ganado su grupo con puntaje perfecto y sin goles en contra; le ganó a Croacia 3-0 en Berlín, a Italia 1-0 en Gelsenkirchen y a Albania 1-0 en Düsseldorf. En los octavos de final goleó por 4-1 a Georgia, en el RheinEnergieStadion de Colonia, con goles de Rodrigo, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo.

Alemania también ganó su grupo, pero con 2 triunfos y un empate. Comenzó goleando a Escocia por 5-1 en Múnich, derrotó 2-0 a Hungría en Stuttgart e igualó 1-1 con Suiza en Frankfurt. En octavos de final quedó emparejado con Dinamarca, a quién eliminó tras ganarle por 2-0 con goles de Kai Havertz, de penal, y Jamal Musiala.

MUSIALA IS ON FIRE 🔥

With 3️⃣ goals, @JamalMusiala is now the JOINT TOP SCORER at #EURO2024! 🌟

Can he add more on Friday? 🤔#DFB #GermanFootball #GermanMNT

📸 Getty Images pic.twitter.com/FnVGN56NNd

— German Football (@DFB_Team_EN) July 1, 2024