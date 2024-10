Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 22 de octubre de 2024, a las 16:00 horas en el Estadio Cibao de la República Dominicana, se disputará un partido clave entre Estados Unidos y Corea del Sur en la tercera y última jornada del Grupo B de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con un mismo objetivo: avanzar a la siguiente fase del torneo.

Estados Unidos, con 3 puntos en la tabla, ocupa la segunda posición del grupo. Las norteamericanas comenzaron con un triunfo ante Colombia, pero luego sufrieron una derrota frente a la favorita España, que lidera el grupo con 6 puntos. Ahora, necesitan una victoria o un empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final, dependiendo de otros resultados.

Por su parte, Corea del Sur llega con la obligación de ganar. Con apenas 1 punto obtenido en un empate ante Colombia y una derrota contra España, las asiáticas se encuentran en una posición complicada, pero no imposible. Una victoria les permitiría soñar con la clasificación, aunque también dependen de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

El encuentro promete ser intenso, con Estados Unidos buscando imponer su juego ofensivo y Corea del Sur tratando de sorprender con su disciplina táctica. Además, el desgaste físico será un factor determinante, ya que ambos equipos vienen de enfrentarse a rivales muy exigentes en las jornadas previas.

