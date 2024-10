Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA 2024, que se celebrará en República Dominicana, será el escenario donde Corea del Sur mostrará el potencial de su nueva generación de jugadoras. Con un equipo cargado de juventud y promesas, las surcoreanas buscarán dejar huella en un torneo que reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo. La alineación de Corea del Sur destaca por su mezcla de agilidad, técnica y un sólido sistema defensivo. A continuación, presentamos el listado completo de las jugadoras convocadas para representar a su país.

Colombia debutó contra Corea del Sur en el Mundial Femenino Sub-17@nicoleregnier11: "No vi una Selección que me convenciera. Me esperé más".

"Este había que ganarlo. Ojalá no le pese al equipo".

Opina con el #BalónDividido

▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en #DisneyPlus pic.twitter.com/g4jTYeZaGn

— ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 17, 2024