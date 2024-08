Sven-Göran Eriksson, el histórico entrenador sueco que dejó una profunda marca en el fútbol internacional, ha fallecido a los 76 años, sumiendo al deporte en un luto generalizado. Eriksson, conocido por sus exitosas gestiones en clubes y selecciones de renombre, había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en estado terminal a principios de 2024. Su familia confirmó su fallecimiento en un comunicado breve y respetuoso.

“Tras una prolongada enfermedad, SGE (Sven-Göran Eriksson) falleció esta mañana en su hogar, rodeado de sus seres queridos. Los más cercanos en el duelo son su hija Lina, su hijo Johan con su esposa Amana y su nieta Sky, su pareja Yanisette con su hijo Alcides, y su hermano Lars-Erik con su esposa Jumnong. La familia solicita respeto durante este luto privado y no desea ser contactada”, rezaba el mensaje publicado en su sitio web.

Eriksson, quien comenzó su carrera en los banquillos a finales de la década de 1970 en Suecia, se desempeñó en los últimos años como director deportivo del modesto club IF Karlstad. Su partida de dicho cargo, debido a problemas de salud, precedió el anuncio público de su enfermedad. Con su deceso, el fútbol británico recuerda con nostalgia al primer entrenador extranjero en dirigir a la selección inglesa.

We are deeply saddened to learn of the passing of former England and Manchester City manager Sven-Goran Eriksson.

Our thoughts and condolences are with Sven's family and friends. pic.twitter.com/bY6HPtrwsU

— Premier League (@premierleague) August 26, 2024