En un emotivo evento celebrado este lunes, la FIFA reveló a ‘Taní’ como la figura emblemática del próximo Mundial Femenino Sub-17, que se llevará a cabo en la hermosa República Dominicana del 16 de octubre al 3 de noviembre. Esta mascota, diseñada con inspiración en la exótica flor de Bayahíbe, símbolo nacional del país caribeño, promete ser el vínculo entre la competición deportiva y la rica biodiversidad del entorno dominicano.

