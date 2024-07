La selección argentina, actual campeona del mundo, llega a las semifinales de la Copa América USA 2024 con un impresionante récord en definiciones por penales. Los dirigidos por Lionel Scaloni han ganado sus últimas cuatro tandas de penales, incluyendo la final del Mundial FIFA Qatar 2022, donde el arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue crucial al atajar 8 disparos en esas instancias decisivas.

Lionel Messi: El hombre de las semifinales Lionel Messi, el capitán y estrella indiscutida de la albiceleste, ha demostrado ser un jugador determinante en semifinales. De las cinco que ha disputado en la Copa América, Messi ha anotado en dos ocasiones: contra México en 2007 y contra Estados Unidos en 2016. Además, ha brindado 5 asistencias en estas fases, destacando no solo como goleador sino también como un creador de juego vital para su equipo.

Lionel Messi gave away another 2 years of his career in that World Cup. Could have played till 40.

He was grabbing his hamstring and groin throughout the tournament but he didn't care. He gave away every inch of his body for this.

