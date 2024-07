Venezia está a punto de firmar un nuevo contrato de equipación con la subetiqueta de Nike, NOCTA, de Drake, poniendo fin a su asociación con Kappa después de tres años.

Los años de Kappa x Venezia han transformado al equipo recién ascendido a la Serie A en una realeza del streetwear, con sus kits vanguardistas que han llamado la atención dentro y fuera del campo. Después de tres temporadas con camisetas dignas de una pasarela, el club veneciano podría estar a las puertas de una nueva era.

Venezia is reportedly on the verge of signing a new kit deal with Drake's Nike sub-label, NOCTA, ending their three-year partnership with Kappa.

NOCTA es una etiqueta de difusión de Nike, lanzada en 2020 y encabezada por Drake como una marca enfocada en el streetwear. Aunque Venezia tuvo una relación con Nike antes de sus años con Kappa, una nueva asociación con NOCTA podría llevar al club en una dirección visual completamente nueva.

Esta sería la primera incursión de NOCTA en el mundo del fútbol, y Venezia es el club perfecto para probar las aguas. Aunque NOCTA x Venezia pueda cambiar la identidad visual del club, la verdad sigue siendo clara: el club de fútbol favorito de la moda está aquí para quedarse.

Nike's sub-label with Drake, @OfficialNocta, are rumoured to be in the frame to be the new shirt supplier for 24/25 and beyond to continue to grow the Venezia brand.

