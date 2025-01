Florentino Pérez seguirá al frente del Real Madrid hasta 2029 El presidente más exitoso en la historia del club blanco fue reelegido por séptima vez sin oposición, consolidando su liderazgo hasta el final de la década.

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid hasta 2029, tras un proceso electoral en el que, una vez más, no tuvo rival. La Junta Electoral del club, reunida este domingo, proclamó oficialmente al empresario madrileño como máximo dirigente del equipo blanco. Según los estatutos del club, al no haberse presentado ninguna otra candidatura, no fue necesario realizar votaciones.

Un liderazgo sin oposición

El proceso electoral comenzó el pasado 7 de enero a solicitud de Florentino Pérez. Su candidatura fue validada por la Junta Electoral el viernes pasado y, dos días después, se confirmó su continuidad en el cargo. Esta es la séptima ocasión en la que Florentino Pérez, de 77 años, asume la presidencia del Real Madrid sin necesidad de comicios, algo que ya ocurrió en 2009, 2013, 2017 y 2021.

Acta de reunión de la Junta Electoral del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025

El mandato recién iniciado se extenderá hasta 2029, lo que significa que el dirigente completará casi tres décadas de liderazgo al frente de uno de los clubes más importantes del mundo.

El legado de un presidente histórico

Desde su llegada a la presidencia en el año 2000, Florentino Pérez ha transformado al Real Madrid en un gigante global, tanto en términos deportivos como económicos. Bajo su gestión, el club ha conquistado un total de 65 títulos, 37 en fútbol y 28 en baloncesto, destacando:

Fútbol: 7 Copas de Europa (Champions League) 7 Mundiales de Clubes 7 Supercopas de Europa 7 Ligas 3 Copas del Rey 7 Supercopas de España

Baloncesto: 3 Copas de Europa (Euroliga) 1 Copa Intercontinental 8 Ligas 7 Copas del Rey 9 Supercopas de España



Además, su administración se ha caracterizado por innovaciones clave como la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que está en proceso de convertirse en un complejo deportivo y de entretenimiento de última generación.

Retos para el futuro

A pesar de los éxitos, el nuevo mandato no estará exento de desafíos. Florentino Pérez tendrá que gestionar la transición generacional del equipo de fútbol, garantizar el éxito continuo en la Champions League y consolidar la posición del club frente a sus competidores europeos. Asimismo, deberá supervisar la finalización de las obras del Bernabéu y maximizar los ingresos provenientes de su modernización.

Con esta reelección, el Real Madrid asegura la continuidad de un proyecto que ha llevado al club a la cima del deporte mundial. Florentino Pérez encara los próximos años con el reto de mantener al Madrid como referencia en todos los ámbitos, continuando su legado como uno de los mejores dirigentes de la historia del deporte.