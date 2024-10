Your browser doesn’t support HTML5 audio

Florian Thauvin llegó a Tigres con grandes expectativas en el Torneo Apertura 2021, cargando el peso de ser el fichaje estrella y sucesor natural de André-Pierre Gignac. Sin embargo, su paso por el club regio fue muy distinto a lo que él y los aficionados esperaban. Thauvin no logró adaptarse al fútbol mexicano ni mantener el nivel competitivo al que estaba acostumbrado en Europa. Ahora, con varios años de distancia y de vuelta en la Serie A con el Udinese, Thauvin no duda en calificar su etapa en México como un grave error.

“El fútbol mexicano no cumplió mis expectativas”

En una reciente entrevista con el diario italiano Sportweek, Thauvin habló con franqueza sobre su experiencia en Tigres, revelando su decepción. “Fue el error más grande de mi vida”, aseguró el francés. “Estoy acostumbrado a ritmos altos de competencia y el fútbol mexicano no me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares”, agregó.

Estas declaraciones generaron revuelo entre los aficionados felinos, quienes alguna vez lo recibieron con los brazos abiertos como el próximo gran referente del club. Sin embargo, tras sus palabras, muchos de los ‘Incomparables’ han cambiado su percepción sobre el exjugador, criticando su falta de compromiso y cuestionando su actitud durante su tiempo en Monterrey.

Un paso por Tigres lleno de altibajos

Thauvin estuvo en Tigres durante tres torneos, pero nunca pudo destacar como se esperaba. A pesar de sus destellos de calidad, las lesiones y la falta de consistencia marcaron su etapa en el club. En total, jugó 38 partidos, anotando solo 8 goles y sumando 5 asistencias, cifras muy por debajo de lo que se esperaba para un jugador de su calibre y salario.

Las lesiones fueron una constante en su estadía, perdiéndose 19 partidos por problemas musculares, además de perderse otros encuentros por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y decisiones técnicas. Para un jugador que llegó a romper el mercado del fútbol mexicano y con un salario superior a los cinco millones de dólares por año, su rendimiento fue decepcionante.

El final de su etapa en Tigres

El golpe final para Thauvin en Tigres llegó en el Clausura 2023, cuando no fue considerado por el entonces entrenador Diego Cocca en las primeras jornadas del torneo. Su exclusión en partidos clave, como los enfrentamientos contra Santos, Pachuca y Xolos, selló su destino en el club. Pocos meses después, Thauvin rescindió su contrato y regresó a Europa en busca de un nuevo comienzo en Italia.

¡SE ARREPIENTE DE VENIR A MÉXICO! 🇲🇽❌

"Fue el error más grande de mi vida. Estoy acostumbrado a ritmos altos y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares"

— Florian Thauvin pic.twitter.com/B2mWwMz5Pt

— Analistas (@SomosAnalistas_) October 14, 2024