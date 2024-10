Grupo a Grupo: Así esta la tabla luego de la primer fecha de Copa Mundial Femenina Sub-17 Los primeros encuentros de la Copa Mundial Femenina Sub-17 han dejado claras diferencias entre los equipos. Analizamos cómo ha quedado cada grupo tras los partidos inaugurales.

18/10/2024 · 12:20 AM

La Copa Mundial Femenina Sub-17 ha comenzado con una serie de emocionantes partidos en los que los equipos dejaron todo en el campo, y tras la primera fecha, ya se perfilan algunos favoritos. A continuación, repasamos cómo está la tabla de posiciones en cada uno de los grupos.

Grupo A

En el Grupo A, Nigeria y Ecuador arrancaron con pie derecho al sumar tres puntos cada uno tras sus victorias iniciales. Nigeria se impuso con un marcador de 3-0, colocándose en la cima del grupo. Por su parte, Ecuador ganó por un ajustado 2-0, ubicándose en la segunda posición. República Dominicana y Nueva Zelanda, que no lograron sumar puntos en esta jornada, cierran la tabla con derrotas por 2-0 y 3-0 respectivamente.

Three goals in 28 minutes. Nigeria are FLYING in their #U17WWC opener! ♨️ pic.twitter.com/uDr1uX9Uii — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 16, 2024

Clasificación Grupo A

Nigeria – 3 puntos Ecuador – 3 puntos República Dominicana – 0 puntos Nueva Zelanda – 0 puntos

Grupo B

En el Grupo B, España lidera la tabla tras una victoria por 2-0, mientras que Colombia y Corea del Sur empataron en un partido sin goles, repartiendo un punto para cada equipo. Estados Unidos, en tanto, sufrió una derrota y se posiciona al fondo del grupo con un -2 en su diferencial de goles.

A late comeback to send Spain to the semi-finals! 💪 ⏪ 2022 | #U17WWC pic.twitter.com/wwXSyvGwM9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 15, 2024

Clasificación Grupo B

España – 3 puntos Colombia – 1 punto Corea del Sur – 1 punto Estados Unidos – 0 puntos

Grupo C

El Grupo C tiene como líderes a Corea del Norte e Inglaterra, ambos con tres puntos tras ganar sus respectivos partidos. Corea del Norte dominó con una victoria contundente de 3-0, mientras que Inglaterra se impuso por 2-0. Kenia y México no lograron sumar puntos, cerrando la tabla con derrotas por 2-0 y 3-0.

Clasificación Grupo C

Corea del Norte – 3 puntos Inglaterra – 3 puntos Kenia – 0 puntos México – 0 puntos

Grupo D

Finalmente, en el Grupo D, Brasil se llevó una ajustada victoria por 1-0, ubicándose en la cima de la tabla. Japón y Polonia empataron sin goles, repartiendo puntos. Zambia, por su parte, cerró la jornada con una derrota por 1-0.

Clasificación Grupo D

Brasil – 3 puntos Japón – 1 punto Polonia – 1 punto Zambia – 0 puntos

La primera fecha ha dejado un panorama claro para algunos equipos, mientras que otros tendrán que mejorar su rendimiento en las próximas jornadas si quieren seguir con chances de avanzar en el torneo. El camino hacia el título está apenas comenzando y todo puede pasar en las próximas semanas.