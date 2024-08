La Supercopa de la UEFA 2024 se perfila como una ocasión histórica para el Real Madrid y su mediocampista estrella, Luka Modric. Si el equipo blanco logra vencer al Atalanta en el duelo programado para esta noche, Modric alcanzará un récord sin precedentes, convirtiéndose en el jugador más ganador en la historia del club.

Hasta la fecha, Luka Modric ha ganado 26 títulos con el Real Madrid, un número que incluye seis Ligas de Campeones de la UEFA, cuatro Ligas españolas, dos Copas del Rey, y otros trofeos nacionales e internacionales. La Supercopa 2024, en la que el Real Madrid se enfrentará al Atalanta, podría sumar su titulo numero 27°, marcando un hito en la historia del club y consolidando aún más el legado del centrocampista croata.

🚨 Luka Modrić will become the MOST decorated player in history of Real Madrid, if we win vs Atalanta.

And he is the captain… 🤩🤍 pic.twitter.com/PrLsA9qkb3

