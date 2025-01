El Girona tiene claras sus prioridades en este mercado invernal: recuperar a Eric García. El defensa central del Barcelona es una de las peticiones directas del técnico Míchel Sánchez, y la dirección deportiva rojiblanca, liderada por Quique Cárcel, ya está trabajando para cerrar esta operación.

En declaraciones a DAZN antes del duelo ante el Sevilla, Cárcel admitió públicamente el interés:

Eric García ya demostró su valía en el Girona durante su cesión de la temporada pasada, donde fue un pilar defensivo en 31 partidos y destacó con cinco goles. Su desempeño bajo las órdenes de Míchel fue sobresaliente, mostrando su mejor versión.

Sin embargo, esta temporada en el Barcelona, el central de 22 años ha tenido un papel más reducido, acumulando 664 minutos en 16 encuentros. Aunque tiene contrato con los azulgranas hasta 2026, el jugador estaría dispuesto a regresar al Girona si las condiciones se concretan.

El club rojiblanco ve en Eric una pieza clave para consolidar su defensa y mantener sus aspiraciones europeas en la actual campaña.

Mientras se trabaja en la llegada de Eric García, el Girona también enfrenta movimientos en su plantilla. El Beijing Guoan de China ha mostrado interés en fichar a Juanpe, un ícono del club y el jugador con más partidos en la historia de la institución.

Quique Cárcel, no obstante, cerró la puerta a una salida inmediata:

