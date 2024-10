Este miércoles 23 de octubre de 2024, se disputará un partido clave en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en República Dominicana, cuando Inglaterra y Corea del Norte se enfrentarán por el liderato del Grupo C. El encuentro, que se jugará en el Estadio Cibao a las 19:00 hora local (hora de República Dominicana), será determinante para definir qué equipo avanza como primero de grupo a los cuartos de final.

