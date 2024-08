En una decisión sin precedentes que subraya la creciente preocupación por el comercio ilegal de productos deportivos, el Sheffield Wednesday FC ha anunciado una medida contundente para proteger la integridad de su marca y los intereses económicos del club. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el equipo que actualmente milita en el Championship, la segunda división del fútbol inglés, ha declarado que los aficionados que se presenten en el estadio con camisetas falsificadas serán rechazados en la entrada.

Ahead of the new season, we are reinforcing the message that the club have a zero tolerance policy regarding any form of discrimination. #swfc

— Sheffield Wednesday (@swfc) August 9, 2024