Inter Miami de Leo Messi y Una Gira que Promete Encantar a América Latina El equipo dirigido por Javier Mascherano inicia una serie de amistosos internacionales con figuras estelares como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergi Busquets.

28/01/2025 · 04:02 AM

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, comienza este martes una emocionante gira de pretemporada que llevará al equipo a recorrer América Latina. La primera parada será en Perú, donde se enfrentarán al Club Universitario de Deportes este miércoles 29 de enero en el Estadio Monumental de Lima. Esta gira promete ser un espectáculo tanto dentro como fuera del campo, con la presencia de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial y el respaldo de una organización sólida que busca ofrecer experiencias únicas para los aficionados.

Una gira organizada con precisión

Los tres amistosos internacionales del Inter Miami en Sudamérica y Centroamérica están organizados por Stoneweg Places & Experiences y NSN (Never Say Never), compañías que ya demostraron su capacidad al gestionar la exitosa gira internacional del equipo en 2023. Joel Borrás, fundador de NSN, expresó su entusiasmo:

“Para nosotros es un orgullo y una responsabilidad que el Inter Miami CF vuelva a confiar en nosotros para organizar esta gira. Tenemos a un equipo muy profesional coordinado desde nuestra oficina en México para cuidar todos los detalles”.

La colaboración con Stoneweg Places & Experiences, una división del grupo de inversión hispano-suizo Stoneweg, añade un componente cultural y de entretenimiento a la gira, alineado con el objetivo de conectar a la afición con el equipo en un nivel más profundo.

Un inicio prometedor: triunfos y expectativas

El Inter Miami ya dio señales de su potencial al comenzar la pretemporada con un amistoso ante el América mexicano en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde se impuso en los penaltis. Este encuentro sirvió como anticipo de lo que el equipo de Javier Mascherano puede ofrecer en los próximos desafíos.

Con Messi como capitán, acompañado de sus compañeros Jordi Alba, Sergi Busquets y Luis Suárez, el equipo no solo busca consolidar su estilo de juego, sino también continuar fortaleciendo la conexión emocional con los aficionados de toda la región.

Calendario de partidos de la gira

La gira de pretemporada incluye enfrentamientos contra equipos de tradición y gran seguimiento en sus respectivos países:

29 de enero : Club Universitario de Deportes vs. Inter Miami (Estadio Monumental de Lima, Perú).

: vs. Inter Miami (Estadio Monumental de Lima, Perú). 2 de febrero : Sporting San Miguelito vs. Inter Miami (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá).

: vs. Inter Miami (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá). 8 de febrero: Club Deportivo Olimpia vs. Inter Miami (Estadio Olímpico Metropolitano, Honduras).

Además, el equipo cerrará su preparación en Estados Unidos, con un último amistoso ante el Orlando City el 14 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Messi y su impacto en América Latina

La presencia de Lionel Messi como líder del Inter Miami ha transformado la percepción del club, convirtiéndolo en un fenómeno global. En cada ciudad que visita, Messi genera una atmósfera única, donde la pasión de los aficionados se combina con la admiración hacia el futbolista argentino, quien continúa demostrando su calidad y liderazgo dentro del campo.

Este tipo de giras no solo refuerzan la imagen del Inter Miami como un club en crecimiento, sino que también destacan el papel de Messi como embajador del fútbol. Su conexión con América Latina es especial, y esta gira representa una oportunidad única para que los fanáticos de la región disfruten de su talento en vivo.

Un equipo con ambiciones claras

Más allá del espectáculo, el objetivo del Inter Miami en esta pretemporada es prepararse para la exigente temporada 2025. Con Javier Mascherano al mando, el equipo busca un equilibrio entre el talento individual de sus estrellas y un sistema de juego colectivo que le permita competir al más alto nivel.

Los amistosos en Perú, Panamá y Honduras ofrecen a Mascherano la posibilidad de probar distintas formaciones y evaluar el desempeño de su plantilla, especialmente de las nuevas incorporaciones. Al mismo tiempo, estos encuentros sirven para afianzar la conexión del equipo con sus seguidores, ampliando su base de aficionados en el continente.

El cierre de la gira y el inicio de un sueño

El enfrentamiento final contra Orlando City en Tampa marcará el cierre de una pretemporada que promete dejar grandes aprendizajes para el Inter Miami. Con un plantel de lujo y un calendario exigente, el equipo tiene todas las herramientas para soñar en grande durante la temporada 2025.

La gira por América Latina no solo será una oportunidad para demostrar su nivel futbolístico, sino también para consolidar la presencia del Inter Miami como un referente en el fútbol internacional. En cada estadio, en cada ciudad, y con cada gol, el equipo rosa de Florida busca inspirar a una nueva generación de aficionados.

El espectáculo está servido, y con Lionel Messi liderando el camino, el Inter Miami promete dejar una marca imborrable en cada rincón que visite.