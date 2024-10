La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA sigue su curso con emocionantes encuentros en su segunda jornada, el 17 de octubre. Este día veremos en acción a dos selecciones con historia en el torneo, la RPD de Corea y Japón, ambas con títulos previos, quienes se enfrentarán a México y Polonia respectivamente. Brasil también estará en escena, buscando consolidarse como candidato al título, mientras que Kenia hará su esperado debut en la competición ante Inglaterra.

La RPD de Corea, bicampeona del torneo, llega con la confianza de haber conquistado la Copa Mundial Femenina Sub-20 el mes pasado. Con jugadoras clave como Cho Il-Son, quien brilló en la reciente competición en Colombia, las norcoreanas buscarán seguir dominando en las categorías juveniles. Enfrentarán a un México determinado a mejorar su rendimiento tras quedar eliminado en la fase de grupos en el torneo anterior.

Kenia hará historia en este torneo, debutando en un Mundial de la FIFA en cualquier categoría, masculino o femenino. Las Harambee Starlets buscan hacerse un lugar en la competencia enfrentando a Inglaterra, equipo que regresa al Mundial Sub-17 tras su última participación en 2018. Las inglesas llegan con fuerza tras alcanzar el subcampeonato en el Campeonato Femenino Sub-17 de la UEFA de este año.

