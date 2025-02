Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo miércoles 12 de febrero, Santi Giménez regresará al Stadion Feijenoord, la que fue su casa durante tres temporadas, pero esta vez vestido de Rossoneri. El delantero mexicano, ahora figura del AC Milan, se enfrentará al Feyenoord en los Playoffs de la Champions League en un duelo cargado de emociones y simbolismo. Será un partido que marcará su regreso a los Países Bajos y, además, puede convertirlo en el primer mexicano en disputar esta fase del torneo con el Milan.

La trayectoria de Giménez en el Feyenoord fue espectacular: disputó 105 partidos, anotó 65 goles, dio 14 asistencias y ganó tres títulos importantes (Eredivisie 2023, Copa de los Países Bajos 2024 y Supercopa de 2024). Su rendimiento lo convirtió en un ídolo para los aficionados, quienes seguramente le brindarán una calurosa bienvenida en su regreso a De Kuip.

El traspaso al Milan por 35 millones de euros fue uno de los más destacados del mercado, y Giménez no ha tardado en mostrar su calidad en Italia. En sus dos primeras apariciones con el club lombardo, el delantero entregó una asistencia y marcó un gol, dejando en claro que puede ser una pieza clave para el técnico Sérgio Conceição.

A pesar de su buen rendimiento inicial, Giménez no partirá como titular en el enfrentamiento frente al Feyenoord. Sérgio Conceição ha decidido que el mexicano comenzará en el banco, con Tammy Abraham ocupando el puesto de delantero centro. Sin embargo, el técnico lo tiene como su primera alternativa ofensiva para la segunda mitad del partido, lo que mantiene altas expectativas sobre su posible ingreso y su desempeño en su regreso a Rotterdam.

El Milan apostará por una formación ofensiva, con Christian Pulisic y Rafael Leao acompañando a Tammy Abraham en ataque, mientras que Feyenoord buscará imponer su estilo con un esquema equilibrado y jugadores rápidos en el frente.

