Este lunes se confirmó uno de los movimientos más esperados del mercado de fichajes europeo. Tras coronarse en la Copa América y después de su destacada participación en los Juegos Olímpicos con la selección argentina, Julián Álvarez ha dado un giro importante en su carrera al dejar el Manchester City para unirse al Atlético de Madrid.

El delantero argentino, apodado “La Araña”, se pondrá bajo las órdenes de Diego “Cholo” Simeone, uno de los entrenadores más respetados del fútbol europeo. En el Atlético, Álvarez se reencontrará con varios de sus compatriotas y compañeros en los éxitos recientes de la selección argentina, como Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Este cambio representa un desafío emocionante para Álvarez, quien buscará consolidarse como una de las principales figuras en la liga española y en la escena europea.

El Emotivo Mensaje de Despedida de Julián Álvarez al Manchester City

Antes de partir hacia Madrid, Julián Álvarez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, dirigido a los fanáticos, compañeros y cuerpo técnico del Manchester City.

“Hoy me despido de este maravilloso club con muchas emociones. Fueron dos años muy especiales. Durante este tiempo, crecí y aprendí mucho como jugador y como persona. A los directivos y al cuerpo técnico, gracias por la confianza y el apoyo. Sus enseñanzas y su visión me ayudaron a desarrollarme de gran manera”, expresó el ex delantero de River Plate, en referencia a su tiempo bajo la dirección de Pep Guardiola, con quien tuvo un constante intercambio de ideas sobre su futuro.

En su mensaje, Álvarez también tuvo palabras para sus compañeros de equipo: “A mis compañeros de equipo, agradecerles por cada momento compartido, por el esfuerzo y la dedicación en cada entrenamiento y en cada partido. Aprendí mucho de cada uno de ustedes y me llevo recuerdos y amistades que durarán para siempre. A los hinchas, gracias de corazón por el gran apoyo y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Siempre estaré muy orgulloso de haber sido parte de esta familia”.

Durante su breve pero exitoso paso por los “Ciudadanos”, Julián Álvarez acumuló seis títulos, incluyendo dos Premier League y una Champions League. Además, dejó una huella significativa con 36 goles y 18 asistencias en 102 partidos.

“Manchester City siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Les deseo todo el éxito en el futuro y seguiré apoyando al club desde donde sea”, concluyó el atacante, quien ahora afronta una nueva etapa en su carrera.

Nueva Aventura en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó a Madrid en las últimas horas y, tras pasar con éxito la revisión médica, firmó un contrato que lo unirá al Atlético de Madrid por las próximas seis temporadas, hasta el año 2030. Este fichaje refuerza considerablemente al conjunto “colchonero”, que lo tendrá como una de sus principales figuras en su lucha por el título de LaLiga y su ambición de conquistar la UEFA Champions League.

We can confirm Julian Alvarez has joined Atletico Madrid on a permanent deal.

Wishing you all the best, Julian 🩵

— Manchester City (@ManCity) August 12, 2024