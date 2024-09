Con el entusiasmo a flor de piel y un objetivo claro en mente, Junior Firpo, defensor del Leeds United, se prepara para un partido trascendental con la selección dominicana. En vísperas del encuentro ante Bermudas por la Liga de Naciones de la CONCACAF, Firpo no ha escatimado en palabras al expresar su ambición de hacer historia con el equipo nacional. “Queremos hacer historia con nuestro país”, declaró el futbolista durante una rueda de prensa. Este partido, a disputarse este sábado 7 de septiembre, marcará el inicio de la participación de República Dominicana en la Liga B de la edición 2024-25.

La declaración de Firpo refleja algo más que la emoción previa a un encuentro. Es un mensaje de compromiso con un proyecto más amplio: llevar al fútbol dominicano a nuevas alturas. Para un país donde el fútbol ha estado tradicionalmente a la sombra de otros deportes como el béisbol, las palabras del lateral son un recordatorio de que los tiempos están cambiando, y de que la posibilidad de un hito histórico está al alcance de la mano.

El desafío de hacer historia

El fútbol dominicano ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, con un incremento en la inversión, la infraestructura y la atención hacia el deporte. Sin embargo, a nivel internacional, el equipo aún busca consolidarse en la región. En este sentido, la Liga de Naciones de la CONCACAF representa una oportunidad dorada para dar un paso adelante. El equipo dirigido por Marcelo Meveleff, técnico argentino que ha sabido ganarse la confianza de los jugadores, tiene en la mira no solo competir, sino ser protagonista en la competición.

Firpo, quien dejó su natal Santo Domingo a temprana edad para desarrollar su carrera en España, ha regresado a la selección dominicana con el firme propósito de contribuir al desarrollo del fútbol en su país. A sus 28 años, ha pasado por equipos de la talla del Real Betis y el FC Barcelona, y desde la temporada 2021-22 milita en el Leeds United. No obstante, para Firpo, el verdadero orgullo no proviene de los clubes en los que ha jugado, sino de representar a su país. “Quiero sentir que tuve un papel en el cambio de la historia del fútbol dominicano”, afirmó con convicción.

¿Es posible soñar con la Liga A?

El formato de la Liga de Naciones permite que el ganador de cada grupo en la Liga B ascienda a la Liga A, la máxima categoría del torneo. Además, este ascenso otorgaría un boleto para participar en la Copa de Oro 2025, un certamen de gran prestigio en la región. República Dominicana comparte el Grupo D con Bermudas, Dominica y Antigua y Barbuda, rivales que, si bien no son potencias, presentan sus propios desafíos. El primer paso será vencer a Bermudas, un equipo que ha mostrado cierta regularidad en los últimos años, pero que no cuenta con la calidad individual de jugadores como Firpo.

Firpo, junto con el resto del plantel, ha tenido una preparación intensa para este encuentro, instalados en el ABFA Technical Center de Antigua y Barbuda. La selección ha trabajado con una mentalidad clara: cada partido es una final. El segundo desafío será ante Dominica, el martes siguiente, pero por ahora, todas las miradas están puestas en el primer duelo. El objetivo está claro: ganar ambos encuentros y encaminarse hacia el primer lugar del grupo.

El impacto de la convocatoria de Firpo

La incorporación de Junior Firpo a la selección ha sido vista como un símbolo del progreso que está experimentando el fútbol dominicano. No es solo un jugador con experiencia en ligas de élite, sino un líder dentro y fuera del campo. Según el propio Firpo, la insistencia de Meveleff y su enfoque a largo plazo fueron claves para su decisión de unirse al equipo. “Nunca había visto a mi familia tan orgullosa de que me uniera a la selección”, comentó emocionado. Para él, no hay mayor motivación que esa.

Firpo no es el único jugador con experiencia internacional en el equipo, pero su presencia eleva las expectativas de cara a lo que pueda hacer República Dominicana en esta edición de la Liga de Naciones. La posibilidad de ascender a la Liga A y disputar la Copa de Oro no solo sería un logro para la selección, sino un impulso monumental para el fútbol en el país.

¿Qué se necesita para lograrlo?

El camino hacia la historia no será fácil. Aunque el talento de Firpo y otros jugadores dominicanos es innegable, el equipo necesitará cohesión, disciplina táctica y, sobre todo, mentalidad ganadora. El fútbol, a diferencia de otros deportes, requiere una construcción lenta pero constante, y cada partido cuenta como una pieza fundamental en ese proceso.

Firpo lo tiene claro: “Estamos trabajando para la misma idea y el mismo objetivo”. Esa unidad de propósito será crucial en un torneo donde los detalles marcan la diferencia. Si el equipo logra mantener la concentración y aprovechar las oportunidades, no cabe duda de que podrán hacer historia.

Este sábado, toda República Dominicana estará pendiente de su selección. El sueño de avanzar y llevar al país a un nuevo nivel en el fútbol internacional está más vivo que nunca. Para Junior Firpo y sus compañeros, el reto está claro: no solo competir, sino ganar y, con ello, comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte dominicano.