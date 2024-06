La Eurocopa empieza este viernes en Múnich con el partido entre la selección local, ganadora en tres ocasiones del torneo (1972, 1980 y 1996), y Escocia. Alemania, que tras dos salidas en fase de grupo en los pasados Mundiales, no ha superado los octavos de final desde 2016, necesita recuperar su gloria. Los alemanes abogarían al 12vo jugador: la casa. Tienen un equipo de figuras como pocos y son también candidatos. Pero en su grupo tienen a Hungría, que tiene figuras y llega con una buena racha. Una selección repleta de calidad, donde İlkay Gündoğan confía en que la anfitriona pueda llegar lejos en la UEFA EURO 2024.

The wait is over 😍#EURO2024 pic.twitter.com/qOywU4mcc0

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2024