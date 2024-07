El Nottingham Forest ha desvelado hoy su nueva camiseta local para la próxima temporada 2024/25, en colaboración con su patrocinador técnico Adidas. La camiseta rinde homenaje a la rica historia del club y a sus dos títulos de la Copa de Europa.

We wear these stars with pride.

