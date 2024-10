España respira tranquila tras conocer los resultados de los estudios médicos realizados a Lamine Yamal, quien sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial durante el partido ante Dinamarca. Aunque la lesión no es grave, requiere descanso, lo que llevará al joven delantero a abandonar la concentración de la selección y regresar a Barcelona. El Barcelona ya ha ejercido presión para que su jugador se recupere adecuadamente, asegurando su regreso en óptimas condiciones para los próximos encuentros de LaLiga y la Champions League.

El pasado encuentro entre España y Dinamarca por la UEFA Nations League fue particularmente duro para Lamine Yamal, quien sufrió múltiples faltas y golpes de los defensores rivales. Este desgaste físico culminó en una sobrecarga muscular, que obligó al joven a retirarse cojeando en los minutos finales del partido. Los estudios médicos realizados este lunes confirmaron que se trata de una lesión leve, pero suficiente para que el jugador no esté disponible para el crucial partido del próximo martes contra Serbia.

🚨🇪🇸 Confirmed: Lamine Yamal has no injury, just discomfort.

Spain staff will let him return to Barcelona with immediate effect due to overloan. pic.twitter.com/eT5xLKRwl1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2024