Las declaraciones y críticas que soltó Pep Guardiola ante el enfrentamiento con el Real Madrid El técnico del City se muestra irónico tras el nuevo cruce ante el Real Madrid y critica la carga de partidos que afrontará su equipo.

31/01/2025 · 11:54 AM

Un duelo repetido y un calendario infernal

Por cuarta temporada consecutiva, el Manchester City y el Real Madrid volverán a verse las caras en la fase eliminatoria de la Champions League. Un emparejamiento que ya se ha convertido en un clásico reciente del fútbol europeo y que Pep Guardiola, con cierta ironía, no tardó en comentar.

“Esto ya parece un derbi, cuatro años seguidos enfrentándonos al Madrid. Tanto el Bayern como el Madrid eran muy, muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid”.

Pero más allá del sorteo, el técnico catalán puso el foco en otro aspecto que le preocupa: la apretada agenda que deberá afrontar su equipo antes y después de los duelos contra el conjunto blanco.

Guardiola y su pelea con el calendario

El entrenador del City lleva años denunciando la exigencia del calendario inglés y esta vez no fue la excepción. Tras conocer su cruce con el Real Madrid, repasó la serie de partidos que tendrá su equipo en las próximas semanas, en las que deberá enfrentarse a varios rivales de peso tanto en la Premier League como en la FA Cup.

El City afrontará un maratón de encuentros que incluye visitas a Arsenal y Tottenham, además de choques cruciales en la lucha por el título contra Liverpool y Newcastle. En medio de todo eso, la eliminatoria ante el Madrid.

“Era complicado jugar contra el Real Madrid o el Bayern de Múnich. El problema es que en el medio tenemos que jugar contra el Newcastle, siempre ha sido muy amable con el calendario durante muchos, muchos años…”.

El técnico volvió a insistir en la diferencia con otras ligas europeas, donde los equipos que compiten en Champions suelen recibir un mayor margen de descanso.

“En la Premier League, todos los equipos tienen que jugar contra todos. Pero normalmente en la Premier League siempre se imponen los calendarios más estrictos para los equipos que juegan en Europa. ¿Crees que va a cambiar? Las cadenas deciden. No me preguntes qué es mejor, si jugar el martes o el miércoles, para tener un día más. Hay ligas que juegan el viernes antes de Champions para tener un día más de descanso”.

Los emparejamientos de octavos de final

El sorteo de la Champions ha dejado enfrentamientos de gran nivel, con la eliminatoria entre City y Real Madrid como el plato fuerte. Sin embargo, también hay otros duelos que prometen emociones fuertes:

Celtic vs. Bayern Múnich

Brujas vs. Atalanta

Sporting Portugal vs. Borussia Dortmund

Juventus vs. PSV Eindhoven

Feyenoord vs. Milan

Brest vs. PSG

Mónaco vs. Benfica

El City sabe que su camino en la Champions no será fácil y Guardiola, fiel a su estilo, ya ha dejado claro que la batalla no solo se librará en el campo, sino también contra un calendario que, según él, no le da tregua. Ahora, solo queda esperar a ver si los actuales campeones de Europa pueden revalidar su título en medio de esta seguidilla de desafíos.