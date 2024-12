El fútbol italiano se prepara para vivir una jornada llena de emoción y expectativas, cuando Lazio y Atalanta se enfrenten en un duelo crucial de la Serie A. Ambos equipos atraviesan una excelente temporada, con destacadas rachas que los mantienen en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

El Lazio, aunque golpeado por una dura derrota por 0-6 frente al Inter en la jornada pasada, ha demostrado consistencia en la liga, logrando cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Con 34 puntos en 17 jornadas, los “Biancocelesti” ocupan uno de los cuatro primeros puestos y se mantienen con una ventaja de tres puntos sobre el quinto lugar. A pesar de que la opción de pelear por el título parece difícil, asegurar un puesto en la Liga de Campeones es su objetivo principal.

Por su parte, Atalanta ha logrado mantener una racha impresionante de 13 partidos invictos en la Serie A, acumulando 40 puntos en las mismas 17 jornadas y posicionándose como uno de los principales contendientes por el campeonato. Con dos puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el equipo de Bérgamo se ve impulsado por una fuerza imparable que, si se mantiene, podría llevarlos a disputar su primer título de liga. Sin embargo, el Inter, que se encuentra en la tercera posición con 37 puntos y un partido menos, está listo para apretar la lucha por la cima.

En cuanto a las alineaciones, ambos entrenadores tendrán opciones importantes para este enfrentamiento. Por parte de Lazio, la presencia de Provedel en el arco y una defensa con Marusic, Gila, Romagnoli y Tavares será clave. En el centro del campo, Guendouzi y Rovella liderarán la contención, mientras que los jugadores ofensivos Isaksen, Dia, Zaccagni y Castellanos se encargarán de generar peligro en el área rival.

