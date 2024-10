Con solo nueve jornadas restantes para definir los clasificados al próximo Mundial, las selecciones sudamericanas encaran un reto adicional: el elevado número de bajas por lesión. Este problema, que se ha vuelto frecuente en el fútbol moderno, ha limitado las opciones de varios equipos que necesitan con urgencia obtener puntos para asegurar su pase al torneo. Las lesiones no solo han dejado a las selecciones diezmadas, sino que también han generado tensiones con los clubes, que temen por el estado físico de sus jugadores.

La Selección Argentina, que puede asegurar su clasificación al Mundial 2026 durante esta fecha FIFA, no ha sido inmune a las lesiones. A pesar del regreso de Lionel Messi, quien se recuperó de un esguince en el tobillo, otros jugadores clave han quedado fuera de la convocatoria. Alejandro Garnacho, Paulo Dybala, Nico González y Marcos Acuña no estarán disponibles, debilitando al equipo dirigido por Lionel Scaloni. En particular, la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez por sanción añade presión al arquero suplente Gerónimo Rulli, quien deberá asumir el desafío en estos partidos cruciales.

Garnacho, figura del Manchester United, confirmó a través de sus redes sociales que no podrá participar debido a molestias en su rodilla, mientras que Dybala y González también se han quedado fuera por problemas físicos. Acuña, por su parte, sigue lidiando con una contractura que lo ha dejado fuera de juego, en un momento clave para su club, River Plate, que enfrenta las semifinales de la Copa Libertadores.

La Selección de Brasil también atraviesa un momento difícil. A la presión por los malos resultados, que los han dejado en el quinto lugar de la tabla, se suman las bajas de jugadores esenciales. Vinícius Jr. y Éder Militao, ambos del Real Madrid, no podrán participar debido a lesiones; Vinícius presenta molestias cervicales, mientras que Militao sufrió una lesión muscular que lo mantendrá fuera por al menos 10 días.

El panorama empeora en la defensa, con la ausencia de Bremer, quien se lesionó gravemente en un partido de la Juventus, y la baja de Guilherme Arana. En la portería, Alisson Becker también está fuera, lo que obliga a Ederson a tomar la titularidad. La selección de Dorival Júnior enfrenta un panorama complicado en sus enfrentamientos contra Chile y Perú, con la clasificación al Mundial en peligro si no logran mejorar su rendimiento.

No solo Argentina y Brasil sufren el impacto de las lesiones. Otros países sudamericanos también deben lidiar con ausencias importantes. Colombia no contará con Daniel Muñoz, mientras que Chile pierde a Gabriel Suazo y Marcelino Núñez. Venezuela, por su parte, no podrá contar con Joel Graterol, y Perú sufre las bajas de Gianluca Lapadula y Renato Tapia.

🚨⚠️ Alejandro Garnacho: “I had knee problems in the last two matches, and I won't be able to be with the national team”.

“I hope to recover soon so I can be on the next date”. pic.twitter.com/Oc3RsMhS9Q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2024