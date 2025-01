“Libertad para soñar”. Así resumió el Inter Miami su victoria por penales (3-2) frente al América de México en un amistoso disputado en Las Vegas. Fue el primer encuentro del equipo rosa en este 2025, un año cargado de desafíos que incluye su participación en el Mundial de Clubes. El duelo, que finalizó 2-2 en los 90 minutos, contó con un gol de Lionel Messi de cabeza tras una asistencia de Luis Suárez. Sin embargo, el momento más destacado fue el gesto del capitán argentino hacia un joven talento que se convirtió en héroe inesperado.

El protagonista de la jornada fue Santiago Morales, un mediocampista argentino de tan solo 17 años que debutó con el primer equipo del Inter Miami. Morales, hijo del exfutbolista Javier Morales, selló la victoria con el penal decisivo en la tanda.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 2007, Santiago creció en Estados Unidos, donde inició su formación futbolística. Tras pasar por la Academia del FC Dallas, se unió a la del Inter Miami, destacándose en torneos juveniles. Su talento lo llevó a firmar su primer contrato profesional en 2023, justo cuando Messi aterrizaba en el club.

En el partido contra el América, Morales ingresó en los minutos finales y demostró una madurez inusual para su edad, enfrentando la presión de la tanda de penales con gran seguridad. Messi, junto a otros referentes como Luis Suárez y Jordi Alba, lo felicitó efusivamente, subrayando su potencial y destacando su aporte en un contexto de alta tensión.

Aunque el gesto que se hizo viral fue su respuesta a los cánticos de los hinchas mexicanos, Messi también dejó una huella más silenciosa pero igual de significativa. El capitán no solo lideró al equipo en el campo con su gol, sino que también mostró su lado más humano al abrazar y felicitar a Morales, reconociendo el esfuerzo y valentía del juvenil.

Messi, a sus 37 años, continúa siendo una figura inspiradora tanto para sus compañeros consagrados como para los más jóvenes que sueñan con brillar en el fútbol profesional.

Con un plantel que combina estrellas internacionales y jóvenes promesas, el Inter Miami apuesta a ser protagonista en todas las competencias que enfrente este año. Además de Messi, el equipo cuenta con un nutrido grupo de futbolistas argentinos y figuras emergentes como Morales, quienes representan el futuro del club.

Lionel Messi appeared to gesture to the Club América fans that Argentina has three World Cups compared to Mexico's 0 after he scored for Inter Miami 👀🇦🇷 pic.twitter.com/DMV3geBiNa

— ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2025