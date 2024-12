El Liverpool FC, único equipo con marca perfecta en la Fase Liga de la Champions League 2024-25, visitará al Girona FC en el Estadio Municipal de Montilivi este martes, en el marco de la Fecha 6 del torneo. Los Reds lideran la clasificación general con 15 puntos tras cinco victorias consecutivas, mientras que el Girona ocupa el puesto 32 con solo una victoria y cuatro derrotas.

El técnico Arne Slot ha definido una alineación que combina experiencia y dinamismo, reafirmando su intención de cerrar esta etapa como el único invicto del certamen.

How we line up to take on Girona 💫🟢 #UCL

— Liverpool FC (@LFC) December 10, 2024